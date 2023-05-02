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蘇丹國家實驗室遭占領　WHO警示：高風險生化危機

蘇丹國家實驗室遭占領　WHO警示：高風險生化危機
蘇丹國家實驗室遭占領　WHO警示：高風險生化危機

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬外電報導】世界衛生組織（WHO）25日警告，蘇丹首都喀土穆（Khartoum）的國家公共衛生實驗室遭到佔領，「實驗室內有脊髓灰質炎（病毒）樣本，有麻疹（病毒）樣本，有霍亂（弧菌）樣本，因此存在巨大的生物風險。」

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世衛組織駐蘇丹代表阿比德（Nima Saeed Abid）25日在日內瓦透過視訊召開記者會說明，WHO旗下一間實驗室遭到佔領，並且作為軍事基地，實驗室的技術人員遭到驅離，「這極為危險，因為實驗室內有脊髓灰質炎（病毒）樣本，有麻疹（病毒）樣本，有霍亂（弧菌）樣本，因此存在巨大的生物風險。」

專家擔憂　實驗室恐變成「細菌炸彈」

世衛組織在給CNN的一份聲明中說，經過培訓的實驗室技術人員無法進入蘇丹國家公共衛生實驗室獲取材料，且實驗室已經停電，「無法妥善管理儲存在實驗中用於醫療目的的生物材料」。

實驗室主任補充，停電也意味著血袋存貨有變質的風險，若實驗室內發生任何武裝對抗，恐會使實驗室變成「細菌炸彈」。他向外界呼籲：「由於我們面臨著真正的生物危機，因此需要緊急和迅速的國際支援來恢復供電，並確保實驗室免受任何武裝對抗。」

蘇丹政府軍和RSF部隊交戰激烈

一位高級醫學消息人士向CNN透露，這個實驗室已被蘇丹「快速支援部隊」（RSF）部隊接管。RSF部隊由準軍事民兵組織建立的部隊，領導人為「哈米蒂」。據路透社估算，部隊兵力可能達10萬人，保守估計至少也有4萬人。

根據世衛最新數據，蘇丹政府軍和RSF部隊15日爆發戰鬥以來，已造成至少459人死亡、4072人受傷。醫院和各種基本服務陷入癱瘓，許多人被困在家中，食物和水的供應日益減少。

蘇丹政府軍和RSF部隊在美國斡旋下星期二起停火72小時，英國、法國、南韓等主要國家紛紛撤出大使館，進行撤僑。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）25日證實，至今已經有5名為聯合國工作的人員遇害，世界糧農總署（WFP）以及國際移民組織（IOM）已經暫停在蘇丹的業務。不過他們仍將致力於在蘇丹提供人道救援服務，現在改在北部的蘇丹港作為運作基地。


原文出處：WHO warns of ‘biological risk’ after Sudan fighters seize lab, as violence mars US-brokered ceasefire




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57619

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