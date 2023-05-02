指揮中心表揚會「2單位拒出席」　陳時中喊多溝通、王必勝回應

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不過4月28日，桃園市空服員職業工會發文指出，經內部討論，認為「機組員在疫情期間承受的污名和被剝奪的人權，不能用頒獎來抵銷」，決議婉謝邀請，不會出席。
今機師工會也說拒絕出席，並透露對會員的相關說明，直言因為指揮中心於疫情期間對於航空機組員於疫情期間對於航空機組員、放任錯誤訊息散佈，導致社會對前艙機組員的歧視與獵巫，已針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟。
晚間王必勝會前接受媒體採訪時說明，今天晚會邀請57個職類、800多個團體出席，像是台積電、慈濟、鴻海等單位，也皆有邀請他們出席，不過有一些單位因為有事不克前來，像是台積電，鴻海跟慈濟則有派代表前來，今日到場單位約400多個。
對於空服員與機師工會不克出席，王必勝回應，很遺憾他們因為有事不能出席，因為機師、空服員職業特殊性，在邊境管制防疫上角色比較特殊，也受了很多委屈，已在民航局表揚活動上致歉，造成他們的不便，也要再三強調，感謝每一職類的人員。
陳時中分享今日出席心得，「總不能說百感交集」，覺得非常興奮，在2020年6月7日指揮中心開啟防疫新生活，昨天開始是另類的防疫新生活，真正的新生活要開始了。
至於今空服員等單位拒絕出席，陳時中認為，每一個行業在過程中，都有被限制與一些傷害，心理上有相當多的感受，應該要多溝通。
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