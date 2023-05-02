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國內本土 A 肝已累積 31 例
根據疾管署統計，A 肝上週原先公布 30 例本土個案、2 例境外移入，目前沒有新通報，羅一鈞在疾管署例行疫情記者會上表示：「有 1 例境外個案改判為本土，因此今年累計 31 例。」
但這些本土個案難道跟好市多的綜合莓有關，目前經過各地的衛生局完成回溯補充疫調後，這些確診者未食用過好市多或科克蘭的冷凍莓果。
但值得注意的是，台中卻出現一名民眾感染 A 肝，曾經有墨西哥旅遊史，曾經透過平台購買冷凍美國藍莓食用。疾管署回應：「該案雖然有出國史，但就潛伏期計算，已經從境外移入暫時改判為本土，但他吃的冷凍莓果是其他賣場所購入，與好市多、科克蘭無關。」
就怕該起個案是台灣第一起吃下莓果感染 A 肝的個案，但羅一鈞表示：「據背景值對照顯示，有 10% 民眾在過去 60 天內曾食用莓果類。若要說是吃了莓果染 A 肝，必須要符合有疑似產品的食用史以及經進一步病毒定序確認相關。」
Ａ型肝炎病毒是靠「飲食傳染」
社區中Ａ型肝炎並不常發生流行，但是就怕重演過往較大規模的疫情，基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政宏提到：「 2013 年 5 月美國就曾發生較大的疫情，當時有 165 位民眾感染Ａ肝，推斷是吃了土耳其進口的冷凍石榴，2 位發生猛爆性肝炎，1 位需要換肝，無人死亡。」
這次綜合莓事件喚起民眾對這個疾病的警覺性，錢政宏說：「根據台灣 2005 年的流行病學調查指出，國人Ａ型肝炎抗體的盛行率在年紀越大的人越高，50 歲以上的成年人有超過 70% 感染過Ａ肝病毒，40 歲的人有 25%，而 1982 年以後出生的人，因為政府開始推行免洗餐具，整個Ａ肝盛行率大幅下降。」
年紀輕的人不太容易接觸到Ａ型肝炎病毒，因此有抗體的比率很低僅有 2.7 %，台灣發生急性感染的個案主要發生年齡以 20-44 歲居多，想知道是否有 A 肝抗體可以抽血檢測。
判斷急性肝炎有三大要點
難道 A 肝病毒真的難預防？錢政宏解釋：「其實 A 肝病毒真在高溫 85 度 C 加熱 1 分鐘就可以殺死，但有時候煮熟的食物還是會不經意被旁邊的食材污染，特別是冷凍是無法殺死病毒。」
判斷是否有急性肝炎， 可以注意三個要點
- 小便顏色是否變深（茶色）
- 食慾是否正常？
- 會不會特別疲勞 ？
文、王芊淩／圖、巫俊郡
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 沒買好市多莓果也可能染Ａ肝？從 3 大要點是否有「急性肝炎」