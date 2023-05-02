遠東科大就業博覽會釋出2600個職缺 年薪上看70萬
求職展鴻圖(兔)就業博覽會今(2)日上午在遠東科大體育館登場，因疫情趨緩徵才的企業熱絡，共有55家廠商到校設攤，釋出2600多個職缺，勞動部雲嘉南分署長劉邦棟、台南市勞工局長王鑫基皆蒞臨會場為求職者祝福及勉勵。
記者張振興/台南報導
今年到校設攤徵才不乏大型知名廠商，台積電、宏佳騰、王品餐飲及台灣飛修機維修等，提供超過2600多個就業機會，職缺涵蓋半導體、科技、文教、餐飲服務、傳產和政府機關等，就業範圍完整，現場聚集了鄰近地區在校學生、畢業生及社區民眾擠的現場水洩不通，熱烈滾滾。
護國神山台積電台南廠釋出只要高中職以上畢業，不限科系、懂基本英文及office軟體操作，就有機會爭取到年薪70萬元的技術員職缺。今年的遠東科大就博會除了台積電，還有宏佳騰、王品餐飲及台灣飛修機維修等55家知名廠商提供的優良職缺。
了讓求職者在面談時有好的儀容呈現，遠東科大還同步邀請諮詢師駐點「E化CPAS履歷健診專區」及美容美髮顧問於「面試儀容專區」以實際操作方式，讓求職者帶著專業履歷及面試髮妝，即可當場面試進行初步媒合。
遠東科大校長王榮聖表示，特別感謝雲嘉南分署連續12年補助與指導，讓學校能年年擴大舉辦求職博覽會嘉惠求職者，希望透過徵才活動，廠商可以找到所需的優秀人才，求職者可以找到理想的工作，共創雙贏。