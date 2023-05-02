詩亞認了是「天價業配」前女團成員！曬截圖否認藝人病：被抹黑
節目《小姐不熙娣》班底Pag日前爆料某次邀請一位「前女團成員」發業配文，對方得知報價後竟冷回：「可是我是藝人。」接著開出天價報酬，讓Pag心裡有些不舒服，更直呼：「好像有些人會有藝人病！」小S當時聽完立刻走到Pag旁邊，聽到前女團成員真實身分，「啊」了一聲，讓其他來賓瘋猜到底是誰。如今這位藝人的身分也曝光了，是從《我愛黑澀會》出道的陳詩亞（斯亞），她今（2）日在臉書發文，表示：「任意被抹黑感受不是很好。」並曬出對話截圖，否認「天價之說」。
記者郭佩蓉/綜合報導
詩亞今日在臉書發文，承認《小姐不熙娣》班底Pag講的前女團成員就是自己，並曬出節目片段跟對話截圖，表示：「首先，我並沒有說我自己是藝人。但我也確實是藝人，跟KOL是不同屬性的。這是陳述事實。照片要被放在官網上確實是會像代言，跟業配當然就是不同的工作內容了。在聊天的過程裡沒有不禮貌的地方或是用詞。更沒有所謂的天價之說。不然不會有那麼多跟我長期合作配合的廠商。價格都是公道合理的。」
詩亞接著說：「任意被抹黑感受不是很好。有問題應該是當下溝通，甚至錄影遇過那麼多次也都有打招呼，背後被這樣講真的感覺不是太好。謝謝大家！」她也提到自己很喜歡去《小姐不熙娣》錄影，「因為感覺溫暖又溫馨，工作氣氛很好。我相信幕後的工作人員認識了解我的，都知道我沒有所謂的藝人病。」最後，她也澄清自己並沒有任何怒嗆或是情緒性發文。