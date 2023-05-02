中國「威權主義」擴張不限於台灣！吳釗燮：國際社會應嚴防

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他表示，國際社會必須審慎嚴防中國無所不在的滲透及稱霸野心，團結因應威權主義在印太地區及全球的擴張與侵略。
吳釗燮也指出，台灣若與中國發生任何武裝衝突，無法確認屆時哪些國家會跟台灣站在一起，台灣打算為自己而戰，不會要求他國為台而戰。
美聯社報導，美國總統拜登（Joe Biden）曾多次表示美軍會協助保衛台灣，然而對於是否以及如何派遣美軍因應，美國官方政策依然模糊。
澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）3月則說，澳洲跟美國協議取得美製核動力潛艦時，沒有承諾未來台海若發生任何衝突時將支持美國。
吳釗燮被問到誰會在台海爆發戰事時與台灣並肩作戰時回答：「這是個非常好的問題。…很多人在辯論戰略模糊（strategic ambiguity）或戰略清晰（strategic clarity），但對我們來說，我們明白自己的責任。」
「台灣必須保衛自己，人民必須保衛台灣、這個國家，我們決心自衛，我們不會要求其他國家為台灣而戰。」
吳釗燮表示，台灣正在努力維持維持現狀。被問到台灣是否注定面臨戰爭，吳釗燮則回答：「我當然希望不是。…理由非常明顯：戰爭代表極大的破壞，不只是被攻擊的一方，對其他國家來說可能也是。」
「因此在此時此刻，即使我們看到緊張局勢持續升高、衝突似乎更可能發生、維持和平的可能性變小，我們仍須盡全力避免戰爭發生。」
吳釗燮也認為，「國際社會上許多負責任的成員，特別跟台灣志同道合的夥伴，像是美國、日本、澳洲、加拿大等等，我們全都在盡己之力防止戰爭發生」。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120502