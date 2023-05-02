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潘尼亞：巴拉圭持續為台灣發聲　與中國建交無吸引力

▲台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞日前接受日本朝日新聞專訪被問到「勝選後是否會與台灣維持邦交」時表示，不但要與台灣維持邦交，還要在國際社會為台發聲。他說，與中國建交毫無吸引力。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞日前接受日本朝日新聞專訪被問到「勝選後是否會與台灣維持邦交」時表示，不但要與台灣維持邦交，還要在國際社會為台發聲。他說，與中國建交毫無吸引力。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社台北2日專電）台灣友邦巴拉圭總統當選人潘尼亞日前接受日本朝日新聞專訪被問到「勝選後是否會與台灣維持邦交」時表示，不但要與台灣維持邦交，還要在國際社會為台發聲。他說，與中國建交毫無吸引力。

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巴拉圭總統大選4月30日投票，結果潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）勝選。他於4月27日接受朝日新聞專訪，報導指出，巴拉圭是台灣在南美洲僅存的邦交國，因為大選結果將左右巴拉圭與台灣的邦交能否持續，備受國際注目。

潘尼亞接受訪問時表示，記憶中巴拉圭總統大選未曾如此受到關注。相較於南美其他國家，巴拉圭的規模小，在物流和資訊方面宛如「陸上孤島」，但這次總統大選來自海外的媒體空前多，是讓世界知道巴拉圭的良機。

在這場總統大選中，潘尼亞的勁敵是在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。艾里格里曾暗示，如果執政就要與中國建交。

潘尼亞說：「那是大錯特錯，絕對要與台灣維持外交關係才對，這是巴拉圭社會的共識，巴拉圭有必要思考今後要在世界上做出更多的貢獻。不是與中國建交，而是與台灣維持邦交就是對世界做出貢獻。」

潘尼亞強調：「因為巴拉圭與台灣是以民主這個共同的價值觀強力連結著，巴拉圭過去35年歷經獨裁政權，巴拉圭的民主經驗還淺，現在還在培育進展中。民主或許不是最好的，但以現行的體制來說，是最好的選擇，全世界應知道這個事實。」

被問及「巴拉圭若與中國建交，或許經濟利益比較大」的問題時，潘尼亞答說：「巴拉圭人口1/4生活貧困，我不認為如果與中國建交，貧困情況就會減少。如果要減少貧困，就需實施優秀的公共政策，要藉由擴充教育、醫療制度，提高對人的投資才行。在這些方面，台灣至今對巴拉圭有莫大的貢獻。」

媒體詢問：「這20年來中美洲的巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多等與台灣斷交，與中國建交，這些國家的貿易量增加，街上可看到很多中國資本的大建築物，這些事實難道不具魅力嗎？」

潘尼亞答說：「完全不具魅力。我是國際貨幣基金（IMF）的經濟學家，我觀察過非洲的情況，深知中國擁有多大影響力，但那些國家並沒有變得富裕幸福。」

他指出，中國對巴拉圭而言，是重要的貿易國之一。而巴拉圭正致力於初級產業轉型為二級產業產品的出口，如果被納入要求初級產業產品的中國巨大市場，將使得巴拉圭的產業轉型變得更加困難。（編輯：張芷瑄）1120502

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