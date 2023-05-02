潘尼亞：巴拉圭持續為台灣發聲　與中國建交無吸引力

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潘尼亞接受訪問時表示，記憶中巴拉圭總統大選未曾如此受到關注。相較於南美其他國家，巴拉圭的規模小，在物流和資訊方面宛如「陸上孤島」，但這次總統大選來自海外的媒體空前多，是讓世界知道巴拉圭的良機。
在這場總統大選中，潘尼亞的勁敵是在野黨候選人艾里格里（Efrain Alegre）。艾里格里曾暗示，如果執政就要與中國建交。
潘尼亞說：「那是大錯特錯，絕對要與台灣維持外交關係才對，這是巴拉圭社會的共識，巴拉圭有必要思考今後要在世界上做出更多的貢獻。不是與中國建交，而是與台灣維持邦交就是對世界做出貢獻。」
潘尼亞強調：「因為巴拉圭與台灣是以民主這個共同的價值觀強力連結著，巴拉圭過去35年歷經獨裁政權，巴拉圭的民主經驗還淺，現在還在培育進展中。民主或許不是最好的，但以現行的體制來說，是最好的選擇，全世界應知道這個事實。」
被問及「巴拉圭若與中國建交，或許經濟利益比較大」的問題時，潘尼亞答說：「巴拉圭人口1/4生活貧困，我不認為如果與中國建交，貧困情況就會減少。如果要減少貧困，就需實施優秀的公共政策，要藉由擴充教育、醫療制度，提高對人的投資才行。在這些方面，台灣至今對巴拉圭有莫大的貢獻。」
媒體詢問：「這20年來中美洲的巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多等與台灣斷交，與中國建交，這些國家的貿易量增加，街上可看到很多中國資本的大建築物，這些事實難道不具魅力嗎？」
潘尼亞答說：「完全不具魅力。我是國際貨幣基金（IMF）的經濟學家，我觀察過非洲的情況，深知中國擁有多大影響力，但那些國家並沒有變得富裕幸福。」
他指出，中國對巴拉圭而言，是重要的貿易國之一。而巴拉圭正致力於初級產業轉型為二級產業產品的出口，如果被納入要求初級產業產品的中國巨大市場，將使得巴拉圭的產業轉型變得更加困難。（編輯：張芷瑄）1120502