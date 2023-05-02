薪資條件、AI創作條款談不攏！好萊塢編劇與資方談判破局發動罷工

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這次勞資衝突起因在於編劇要求更高報酬，但背後與串流平台興起後的付費規則與AI創作等議題有關。過去編劇們只要節目重播就能獲得「重播費」，例如在電視節目或DVD錄影帶的銷售都能幫助薪酬，然而串流平台的編劇就算寫出轟動全球數億觀眾的影集，卻只能在串流平台下領取固定年薪。
生成式AI創作的技術崛起也是美國編劇工會多次提到的議題，此前工會已經表態在「不影響編劇收入或剩餘報酬」的前提下，允許AI參與劇本的編寫創作。在此輪談判中，他們要求製片公司在列出的工作條款中，確保編劇們不會被迫「改寫AI創作的劇本」或是製片公司無法利用AI從舊劇本內生成新的劇本，並稱工會成員願意為使用AI輔助產出掛名。
編劇工會批評片廠試圖創造零工經濟，讓編劇變成「自由工作者」，但串流平台或雇主獲利的同時，他們的工資卻沒有與之成長甚至因為通膨而變相下降；製片方則稱在經濟壓力下他們必須適當削減成本，而影視製片協會已經提出一項「綜合方案」，其中包含了提高編劇薪酬。
好萊塢編劇們上次罷工是在15年前，按照2007年洛杉磯娛樂產業損失計算，當時持續了100天的罷工使其虧損約20億美元（約新台幣610億元）。編劇們的罷工首當其衝的是與時事緊密切題的脫口秀節目，知名脫口秀主持人吉米法隆為此就表示將無條件支持團隊，並稱自己也是編劇公會成員，「沒有編劇我的節目不可能存在，我支持我的全體員工。」