超商最狂新品！韓國吉拿棒「現淋煉乳」 7-11爆餡泡芙登場
超商點心專區無極限！全家悄悄開賣韓國空運來台「吉拿棒」，酥酥脆脆還可以淋上飛燕牌香甜煉乳，分別有原味及巧可力口味，甜點控絕對必衝；還有便利商店首見的2.8公分「厚片土司」，媲美高檔土司口感，單包卻只要59元親民價格。至於7-11除了開賣韓妞最愛玉米鬚茶外，還與日本知名品牌PLBLO推出兩款爆餡甜點，一口咬下滿滿奶油乳酪。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家即日起開賣「韓國吉拿棒」，共有原味與巧克力口味可選擇，還可搭配上飛燕煉乳，口感外酥內乳，搭配全家超夯霜淇淋，一秒變身韓國咖啡廳美食，目前全台僅約200店限定開賣，可於APP中選取限店美食瘋「So hot炎選-炸烤物」，就能搜尋鄰近分店是否有販售，售價49元/個。
此外，全家「匠土司」系列，在去年全系列銷量更突破2,300萬份，今（3）日匠吐司系列再推新品「厚切醇乳香土司」，主打每片2.8公分厚切口感，直接吃即可感受Q彈軟綿口感，烘烤後更顯外酥內軟，無論抹醬、夾餡都合適，媲美高級土司專賣店風味，每袋四片售價58元，5/3至05/16搭配鮮乳坊桂芳鮮乳（936ML）合購價129元。
全家APP推出期間限定特惠商組，5/3自5/16，「20條匠土司+百慕達蒸氣烤麵包機」享獨家合購優惠價6,990元，麵包機為台灣公司貨，電商售價接近7千元，等同於全家買烤箱免費送20條匠土司（可選醇乳香土司或厚切醇乳香土司），且吐司兌換券於5/26匯進「隨買跨店取」可分批兌換沒壓力。
7-11夏季新品也不落人後，獨家引進韓國女星最愛喝的「韓國熊津玉米鬚茶」，5/3自05/16會員加購只要29元／瓶；還與日本知名起司品牌PABLO推出兩款酸甜系水果甜點「PABLO杏桃乳酪雙餡半月燒」、「PABLO杏桃乳酪雙餡泡芙」，特調杏桃醬搭配奶油乳酪，清爽不甜膩的爆餡新甜品，單個售價75元。