美洲國家組織：沒理由質疑巴拉圭總統大選結果

（中央社亞松森2日綜合外電報導）美洲國家組織（Organization of American States，OAS）今天表示，其巴拉圭總統大選觀察團看不出有什麼理由可以質疑選舉結果。 我是廣告 請繼續往下閱讀 在質疑舞弊的聲浪中，票數排名第3的右翼候選人顧巴斯（Paraguayo Cubas）支持者昨天在選舉法庭外與警方衝突。在這次大選，44歲的右翼執政黨「紅黨」（Colorado Party）候選人、經濟學家潘尼亞（Santiago Pena）以43%的得票率，領先政治老將艾里格里（Efrain Alegre）的27%，反建制派的顧巴斯則排名第3。這場選舉採單輪投票，只要獲得簡單多數就能當選。巴拉圭選務機構宣布潘尼亞當選總統。顧巴斯拿下近23%選票，跌破選舉觀察家的眼鏡，他在社群網站Instagram發文呼籲重新計票，號召支持者挺身抗議。（譯者：陳政一）1120503巴拉圭大選落幕！友台派當選人謝蔡英文 承諾加強與台灣兄弟情誼巴拉圭大選友台派勝出！外媒分析：紅黨也沒料到會領先這麼多巴國新總統8月就職 外交部：駐巴拉圭大使代蔡英文表達祝賀之意潘尼亞：巴拉圭持續為台灣發聲 與中國建交無吸引力