NBA／Brooks「惹熊」行為引起爭議　灰熊季後不打算和他續約

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不過在進攻端糟糕的出手選擇，以及他在場下的一些言論，一直有一些爭議。在本季首輪的賽事，他挑釁了LeBron James、聲稱要惹惱他(I Poke Bears)，在6場比賽中投籃命中率僅有31.2%，三分球命中率為23.8%。
《孟菲斯商業呼聲報》記者Damichael Cole表示，Brooks想要在隊內扮演更大的角色，但灰熊無法提供。後者受訪時說：「我不認為我在進攻端無作用，我是3D球員，我在比賽中出手投籃和完成防，但我的上限遠不止於此。」他聲稱灰熊應該多給他畫一些戰術，這樣自己就能找到節奏，但也表明「這是不可能的(but it wasn't in the cards for our team)」。
根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，灰熊方面表示Brooks「在任何情況下都不會被帶回來」。他還指出，本賽季早些時候，灰熊隊確實有向前者提出續約，但球員拒絕了，而且談判也並未恢復。
灰熊在本賽季後段因為一系列事件而崩潰，季後賽首輪止步，成績未達到預期。將這種失敗歸因於Brooks，其實並不公平，但顯然管理層認為這是一種信號。
毫無疑問，Brooks是灰熊強悍文化的建立者之一，但他可能太過火了，最終對球隊試圖採取的下一步行動產生了反作用。管理層或許將引進更成熟和更少波動的側翼球員來取代他。
總之，Brooks曾被視為年輕灰熊陣容中的核心和不可或缺的一員，但隨著球隊進入下一個篇章，這種情況將發生變化。
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