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NBA／Brooks「惹熊」行為引起爭議　灰熊季後不打算和他續約

▲曼菲斯灰熊悍將Dillon Brooks個性鮮明、風格強悍，但球隊不打算和他續約。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼菲斯灰熊悍將Dillon Brooks個性鮮明、風格強悍，但球隊不打算和他續約。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

在今年球季搞出許多爭議後，根據《The Athletic》最新報導，曼菲斯灰熊隊已經通知Dillon Brooks，他下賽季在任何情況下都不會再留在隊內。這位27歲的前鋒，合約將在今夏到期，可以肯定球隊將不會和他續約。

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Brooks在NBA打了6年，今夏是不受限制的自由球員，他將結束上一份為期3年總價3500萬美元的合約。在過去的3個賽季中，他是灰熊取得成功的重要成員，尤其是在防守端，出色地扮演了球隊外線大鎖的角色。

不過在進攻端糟糕的出手選擇，以及他在場下的一些言論，一直有一些爭議。在本季首輪的賽事，他挑釁了LeBron James、聲稱要惹惱他(I Poke Bears)，在6場比賽中投籃命中率僅有31.2%，三分球命中率為23.8%。

《孟菲斯商業呼聲報》記者Damichael Cole表示，Brooks想要在隊內扮演更大的角色，但灰熊無法提供。後者受訪時說：「我不認為我在進攻端無作用，我是3D球員，我在比賽中出手投籃和完成防，但我的上限遠不止於此。」他聲稱灰熊應該多給他畫一些戰術，這樣自己就能找到節奏，但也表明「這是不可能的(but it wasn't in the cards for our team)」。

根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，灰熊方面表示Brooks「在任何情況下都不會被帶回來」。他還指出，本賽季早些時候，灰熊隊確實有向前者提出續約，但球員拒絕了，而且談判也並未恢復。

灰熊在本賽季後段因為一系列事件而崩潰，季後賽首輪止步，成績未達到預期。將這種失敗歸因於Brooks，其實並不公平，但顯然管理層認為這是一種信號。

毫無疑問，Brooks是灰熊強悍文化的建立者之一，但他可能太過火了，最終對球隊試圖採取的下一步行動產生了反作用。管理層或許將引進更成熟和更少波動的側翼球員來取代他。

總之，Brooks曾被視為年輕灰熊陣容中的核心和不可或缺的一員，但隨著球隊進入下一個篇章，這種情況將發生變化。

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