YouTube新規定來了！「2類型」創作者恐受影響 用戶不能接受
YouTube可以說是不少人每天的精神糧食，多元題材類型的影片提供用戶許多選擇。不過，YouTube日前宣布，將更新平台上飲食失調（Eating disorders，又稱飲食障礙症）規範，預告將刪除美化、宣揚飲食失調的內容，意指一些吃播、大胃王系列的創作者，有可能受到影響，讓用戶感到驚訝。
記者張嘉哲/綜合報導
據《CNN》報導，YouTube於上月18日公布，正在更新平台上飲食失調的規則，這種影片內容可能包括進食後催吐、嚴格限制攝取卡路里等，或在有飲食失調背景下，體重被拿來霸凌等行為。
「為避免敏感內容讓用戶有風險，將針對可被模仿行為類型的影片，限制特定年齡才能觀看」公告表示，若YouTuber的影片因違反飲食失調規範而被刪除時，YouTube將教導如何創作對於觀眾傷害較小的影片內容。
對此，正妹攝影師「星光奈奈」也在臉書發表此事，表示未來「吃播」系列應該不能拍了，並且奉勸有開Youtube會員頻道的創作者， 不要把雞蛋都放在一個籃子裡 ，快把會員功能搬家吧 ，新規定更苛刻了。貼文就吸引不少網友紛紛回應「大胃王系列可能都要轉型了吧」、「大胃王系列很尷尬欸」、「連吃播都被限制了，難怪很多人轉Tik Tok」。