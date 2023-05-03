NBA／Embiid獲選年度MVP！擊敗Jokic、字母哥 76人隊史第5人
今(3)日NBA官方宣布，費城76人明星中鋒Joel Embiid當選2022-23賽季的年度MVP，這是他生涯首次獲獎，擊敗丹佛金塊中鋒Nikola Jokic和密爾瓦基公鹿前鋒「字母哥」Giannis Antetokounmpo。
記者黃建霖/綜合報導
本季例行賽，Embiid場均上場34.6分鐘，可得到33.1分10.2籃板4.2助攻1抄截1.7阻攻，率領76人打出54勝28敗的戰績，在東區排名第3。他拿下了聯盟得分王，投籃命中率接近55%，寫下職業生涯新高。
Embiid出生於喀麥隆，在因腳部問題缺席職業生涯前2個賽季的全部比賽後，他開始嶄露頭角，過去曾6次入選NBA全明星賽，並幫助76人在東區成為強權，這一座MVP對他和對球隊來說都是一次重要的證明。
在今天之後，Embiid成為繼Wilt Chamberlain(1966, 1967, 1968)、Julius Erving(1981)、Moses Malone(1983)和Allen Iverson(2001)之後，隊史第5位拿過MVP的球員。
目前，Embiid因右膝扭傷錯過了東區次輪季後賽的第一場比賽，但76人靠著James Harden攻下45分，取得比賽勝利。