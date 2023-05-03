最新10組LINE免費貼圖！「哈囉兔兔」今上架　限10萬人快搶

再喝3天！星巴克最新優惠懶人包　星冰樂終於「買一送一」

▲大家最愛的星巴克咖啡，5月連續送出3大優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲大家最愛的星巴克咖啡，5月連續送出3大優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

大家最愛的星巴克咖啡，5月連續送出3大優惠，從大杯「第2杯半價」、特大杯最多「買2送2」，連現在已經不常折扣的星冰樂也有「買一送一」，《NOWnews今日新聞》幫忙整理好康內容，划算開喝！

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌慶祝7-11新開幕！大杯「第2杯半價」
星巴克好康連連，「慶祝7-11 6711店開幕」推出同慶活動，活動今天最後一天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣！僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲上班族週一Monday不Blue，星巴克咖啡「全品項買一送ㄧ」，限8/22(一)、8/23(二)16:00-20:00，購買兩杯特大杯相同風味／冰熱的飲料，其中一杯由星巴克招待；伯朗咖啡整個8月「每週一」持Lounge卡消費，飲品通通買一送一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克這三天祭出3大優惠，鐵粉們把握時間開喝。（圖／記者蕭涵云攝）
📌好友分享！最多「買2送2」
星巴克再度宣布5/4(四)～5/5(五)，迎接美好假期祭出特大杯好友分享回饋，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲在世界咖啡日（10月1日）來臨前，搶先喝星巴克星光好友分享活動「全品項買一送一」，伯朗咖啡館每週一持Lounge卡「飲品買1送1」，cama café最新「浮雲奶蓋系列」任選第2杯8折優惠。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲總算等到星冰樂有「買一送一」。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌foodomo限定！星冰樂「買一送一」
星巴克即日起至5/5的週三到週五，活動全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」優惠。

幫大家試算，「特大杯那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、「特大杯美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」或「客製化」服務。

連假開工咖啡優惠！星巴克「買一送一」　全品項「第2杯半價」

達美樂99元「披薩便當」延長一週！勞動節連假今起再吃5天

五桐號聯名DinoTaeng全品項曝光！杯塞餅乾超萌　170公分袋鼠在這

肯德基母親節「秒殺鍋物」開箱！炸雞蛋撻沾松露起司　預購全攻略

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀