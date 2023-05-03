再喝3天！星巴克最新優惠懶人包　星冰樂終於「買一送一」

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星巴克好康連連，「慶祝7-11 6711店開幕」推出同慶活動，活動今天最後一天，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，可享「第2杯半價」優惠。單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，這次幾乎全品項都在優惠範圍內，星冰樂大杯就有折扣！僅不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌好友分享！最多「買2送2」
星巴克再度宣布5/4(四)～5/5(五)，迎接美好假期祭出特大杯好友分享回饋，活動當日11:00-20:00至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。
提醒大家，優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、蜜桃蘋果風味烏龍茶、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌foodomo限定！星冰樂「買一送一」
星巴克即日起至5/5的週三到週五，活動全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式、焦糖可可碎片星冰樂，其中一杯由星巴克招待，相當於這3款飲品特大杯「買一送一」優惠。
幫大家試算，「特大杯那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、「特大杯美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元）。提醒大家，外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供「備註」或「客製化」服務。