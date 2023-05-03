內湖槍手潛逃東南亞！關鍵證人無保請回 士檢不服提出抗告
一名王姓節目製作人，上月在台北市內湖區自家附近，遭變裝成的30歲黃姓男子開槍貫穿腿部，所幸送醫後無生命危險；專案小組經多日追查，陸續逮捕涉案的11人，檢方訊後5人交保、5人請回，其中負責安排黃男搭船出境的陳男（60歲）則被聲押，但法官審理後卻認為無羈押必要，對此，士林地檢署昨天已提出抗告。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，10日晚間，黃姓槍手變裝成外送員佯裝問路，持槍朝王姓製作人連開15槍；事後，北市內湖分局、台北市刑大組成專案小組展開追查，經調閱監視器畫面，發現槍手犯案縝密，做案後冷靜脫逃，多次變裝及換乘交通工具，將犯案機車丟棄於基隆河後，搭計程車前往新北，再轉乘客運一路南下，從高雄搭乘客輪前往澎湖，最後坐上顏姓漁民的船隻偷渡至東南亞地區。
由於整起犯案過程由多人接應，包括槍手犯案前，隱匿於新北市山區一處鐵皮屋，並多次埋伏於王姓製作人住家附近，還有人協助提供物資、開車接應、清理善後、協助搭船偷渡逃亡到境外等，因此警方不排除有幫派介入。
警方專案小組在28日至30日，連續多天赴新北市新莊、三重、土城區、澎湖縣馬公市搜索，並拘提共犯等11人到案，查扣子彈35顆、擦槍工具等證物，全案依違反槍砲彈藥管制條例、殺人未遂等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，檢調偵訊後，11嫌中5人交保、5人請回。
至於負責安排船隻的陳嫌，則在檢方聲押後被法院諭知無保請回，對此，士林地檢署認為，審酌其前後說詞矛盾，有串供及滅證之虞，故已於2日提出抗告。