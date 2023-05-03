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好天氣剩2天！梅雨季「第1波鋒面」要來了　雨彈炸裂氣溫降10度

▲週六晚間「梅雨季第一波鋒面」接近，下週日（5/7）中部以北、東半部和南部山區降雨較明顯。（圖／記者葉政勳攝）
▲週六晚間「梅雨季第一波鋒面」接近，下週日（5/7）中部以北、東半部和南部山區降雨較明顯。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

本週上班日，台灣天氣大致是晴到多雲的穩定天氣，中央氣象局指出，週六（5/6）之前各地都偏熱，白天高溫普遍能超過攝氏30度，週六晚間「梅雨季第一波鋒面」接近，下週日（5/7）中部以北、東半部和南部山區降雨較明顯，下週一天氣逐漸回穩。

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天氣風險公司分析師歐宗學則表示，今（3）日台灣附近轉受東南至偏南風影響，各地氣溫持續偏高，除了東半部地區高溫大約在攝氏29至30度左右，其它地區都將來到攝氏30度以上，尤其內陸地區高溫悶熱的感受會相當明顯，天氣方面大致都是多雲到晴，僅東半部地區及午後的各地山區有局部短暫陣雨機會。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週六入夜過後，北部、東半部慢慢轉為局部短暫陣雨，下週日中部以北、東半部及南部山區全天有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局提供）
歐宗學提及，週六深夜到下週日（5/7）鋒面通過，雲雨帶陸續移入影響各地，不過這波鋒面還是有明顯的移動性，預估下週日晚間到下週一（5/8）鋒面就會逐漸來到台灣南方，轉為東北季風環境，降雨有逐漸緩和的趨勢，下週二（5/8）後可望恢復較穩定的天氣型態。

明（4）日到週五（5/5）依然盛行南風，各地維持類似的天氣型態，普遍多雲到晴；提醒民眾，週末除了降雨，也要留意這波東北季風可能帶來明顯的氣溫變化，尤其北部地區，週六與下週日到下週一的高溫落差可能達到攝氏8至10度，會一下子轉冷許多，請特別要留意週末的天氣與氣溫的急遽變化。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲週六到下週一，北台灣高溫落差可能達到攝氏8至10度，落差相當明顯。（圖／中央氣象局提供）

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