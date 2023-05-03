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NBA季後賽／尼克111:105逆轉熱火！Randle 回歸　Brunson攻下30分

▲紐約尼克主將Julius Randle此役回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克主將Julius Randle此役回歸。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-23 NBA季後賽次輪，邁阿密熱火對決紐約尼克，熱火前三節打完還取得領先，但尼克在主控Jalen Brunson命中6記三分球、砍下30分的帶領下，終場以111:105取勝，將系列賽扳成1-1平手。

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熱火賽前宣布，球隊當家球星Jimmy Butler將因腳踝扭傷缺席對紐約尼克的系列賽第2戰；而尼克方面，明星大前鋒Julius Randle將在本場比賽迎來回歸首秀。

雖然主將不在，但熱火今天在上半場依然打得很有競爭力，用招牌防守完全限制住了尼克的進攻，次節一波11:4的攻勢，讓他們在麥迪遜廣場花園的噪音下取得54:51的領先進入到中場。客隊多點開花，Caleb Martin 得到12分；尼克RJ Barrett攻下19分，Randle得18分。

易籃再戰後，尼克靠Brunson連得8分反超比數，但熱火頑強地回應，在Gabe Vincent跳投命中後，他們帶著1分領先進入到末節。

第四節決戰，Vincent又在被對位時命中投進三分球，然後再助攻Martin投進外線，帶領熱火領先到6分。尼克隨後進行反擊，Brunson命中三分、Isaiah Hartenstein被犯規，完成另類4分打；接著Brunson單打Duncan Robinson得手，回敬6:0小高潮，追平比分。

Vincent的罰球讓熱火重獲領先，但沒有維持太久，下一回合Hartenstein不斷爭搶進攻籃板、最終讓Hart命中三分，尼克再次反超。比賽進入最後3分鐘，Brunson拋投得手，但接著Kyle Lowry也在另一邊得分。

Lowry下一回合，再助攻Bam Adebayo得分，雙方只剩1分差。不過尼克頂住了壓力，耐心傳導球、Hart把握空檔投進三分；Randle搶籃板時被犯規，他兩罰全中，比賽最後1分02秒，主場軍領先6分。

熱火暫停回來後沒能得分，尼克錯失2次罰球，Randle失誤，讓對手一度追到只差3分。不過Hart在12.8秒時兩罰俱中，Vincent三分球沒進，尼克掌握籃板，鎖定勝利。

尼克這一場得分主要集中在3名主力身上，Brunson攻下30分，Randle得到25分12籃板8助攻，Barrett拿到24分。熱火方面，Martin攻下22分，Vincent則有21分。

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