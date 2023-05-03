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單月狂賣300隻！晶華酒店「玉露鴨三吃」超夯　實體開箱照曝光

▲台北晶華酒店的晶華軒餐廳選擇彰化在地產的「玉露鴨」做成烤鴨，皮脆肉甜帶有穀物清香。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台北晶華酒店的晶華軒餐廳選擇彰化在地產的「玉露鴨」做成烤鴨，皮脆肉甜帶有穀物清香。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

渡過冷冽寒冬，春暖鴨也肥，各業者也廣推台灣人喜愛的烤鴨。台北晶華酒店的晶華軒餐廳，以不少西餐廳愛用的彰化產「玉露鴨」做成一鴨三吃，嘗得出皮脆、肉嫩、油潤的好滋味。台中的李方艾美也於樂美中餐廳Le Mei同樣主打烤鴨三吃，以櫻桃鴨來烤炙，同樣迷人。

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台灣人瘋吃烤鴨多年，不但沒有退燒跡象，業者更將烤鴨不斷推陳出新。台北晶華酒店的晶華軒餐廳就由中餐廚藝總監鄔海明，特地下鄉找尋出彰化在地產的「玉露鴨」，與往常一樣也做成一鴨三吃。所謂玉露鴨，鴨種為北鴨，市場較為少見，由於玉露鴨成長期間皆採原形穀物飼養，肉質細緻伴隨價格也較高，據說是米其林級高檔西餐廳主廚的御用鴨種，鄔主廚特別要求農場主人提供養殖75天、重約3.3公斤的成鴨，以中式烤鴨的方式，將其鴨皮細膩油嫩、肉質鮮甜且帶有穀物清香的特性徹底展現。

▲光是現場看師傅將考到發亮的鴨脆皮片下，就已誘人垂涎三尺。（圖／記者葉盛耀攝）
▲光是現場看師傅將考到發亮的鴨脆皮片下，就已誘人垂涎三尺。（圖／記者葉盛耀攝）
「片皮玉露鴨三吃」主廚首推薦先嘗招牌片皮鴨，以麵皮夾起鴨脆皮、醬汁等，鴨皮潤口清香，相當迷人。二吃則為烤鴨腿佐冰梅醬，連皮帶肉，果真鮮甜又多汁。三吃部份通常是做鴨鬆，也推薦加價升級為芋頭鴨架米粉湯等更繁複多元的做法。玉露鴨3月下旬才剛正式開賣，首單月業績就已賣破300隻，等於平均每日都有10隻以上的銷售量，足見受歡迎程度。

▲烤鴨第二吃為烤鴨腿佐冰梅醬，連皮帶肉，果真吃起來鮮甜又多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲烤鴨第二吃為烤鴨腿佐冰梅醬，連皮帶肉，果真吃起來鮮甜又多汁。（圖／記者葉盛耀攝）
▲芋頭鴨架米粉湯是將烤鴨件、鴨背骨與洗淨切塊的大甲芋頭一起熬煮至滾燙才下炊粉，風味清雅。（圖／記者葉盛耀攝）
▲芋頭鴨架米粉湯是將烤鴨件、鴨背骨與洗淨切塊的大甲芋頭一起熬煮至滾燙才下炊粉，風味清雅。（圖／記者葉盛耀攝）
至於剛開幕約8個月的台中李方艾美酒店，3樓的樂美中餐廳Le Mei中餐廳不久前也剛賣烤鴨，選用重量達3.5公斤的櫻桃鴨，同樣也是75天以上育成。作法是將鴨隻經過48小時的香料醃漬再經12小時風乾才進爐烘烤。烘烤上色後還要將滾燙熱油淋到鴨皮上，讓表皮膨起、更加酥脆，俗稱的「搶皮」工序，這樣的烤鴨在現場片下時，還有喀擦的聲音。

連皮帶肉的鴨肉片，配上特調乳豬醬、三星蔥與小黃瓜，再以麵皮捲起。另外還可搭配鴨骨粥、酸菜菌菇鴨湯、香蘋鴨鬆等多種作法，成為一鴨三吃，提醒烤鴨需於2天前預訂。

▲台中李方艾美酒店3樓的樂美中餐廳Le Mei中餐廳，也吃得到烤鴨，選用重量達3.5公斤的櫻桃鴨。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台中李方艾美酒店3樓的樂美中餐廳Le Mei中餐廳，也吃得到烤鴨，選用重量達3.5公斤的櫻桃鴨。（圖／記者葉盛耀攝）

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