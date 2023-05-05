今日最聚焦／日圓貶勢再起！專家估仍有機會貶至140 換匯這樣做
日本央行持續維持超寬鬆貨幣政策，導致日圓兌美元急貶，一度來到137.77價位，逼近今年最低價，而日圓兌新台幣換匯價也再次見到「0.22字頭」。不過，這個價位還會持續嗎？日圓還可能像去年那樣重貶嗎？星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉接受《NOWnews今日新聞》採訪表示，「日圓最壞的情況已經過去了，像去年重貶的走勢，今年再發生的機會應該是比較偏低」。不過，他預估美國5月再升息1碼，直到明年下半年才可能降息，在高利及利差仍支撐美元表現之下，日圓仍有可能下探140兌1美元，除非日本央行貨幣政策轉向，日圓就有望回升至130價位，也因此，若有日圓需求就可換匯，只是要長期持有的話，因日圓沒有孳息對投資人未必是好事。
記者顏真真／台北報導
陳昱嘉指出，這波日圓貶值，主要是市場還在猜測揣摩日本央行（日本銀行）新任總裁植田和男態度，一度市場曾認為他上任後貨幣政策將趨緊，但實際上與市場預期有些改變，便壓抑日圓的表現。不過，他覺得「日圓最壞的情況已經過去了，像去年重貶的走勢，今年再發生的機會應該是比較偏低的」，現在要觀察的是未來日圓實際貨幣政策，如果再放寬殖利率控制曲線範圍的話，應該有機會支撐日圓的表現。
只是，美國利率仍相對偏高，他預估美國聯準會（Fed）5月再升息1碼，聯邦基準利率將來到5.25%的利率上限，這樣的利率水準會一直持續明年上半年，到明年下半年才有可能採取降息措施，在這樣的利差環境下，還是有機會支撐美元表現，預估這段時間美元指數將在100至110大區間震盪。
也因此，陳昱嘉認為，日圓兌美元還是有機會呈現區間盤整格局，甚至市場波動有可能讓日圓 下探140價位，但若日本央行貨幣政策轉向緊縮，日圓就有機會獲得支撐，並有機會上看130兌1美元。
至於現在是不是換日圓的好機會？陳昱嘉說，如果是要出國旅遊，有需要再去換就好，若是拿日圓來投資，他覺得日圓畢竟是零利率貨幣，長期持有這樣的貨幣，要看貨幣政策對它的支撐力道，若長期持有這個貨幣又沒有孳息，其實對投資人未必是好事。