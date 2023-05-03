台灣獨家！7-11今開搶「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」 限量15萬杯
今（3）日7-11又有新品甜點手刀開搶！今年春夏首度於超商內限量推出，由GODIVA全球主廚監製，只有台灣獨家有在賣的「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，限量15萬杯售完為止。
記者蕭涵云/台北報導
台灣獨家販售的「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，由全球GODIVA巧克力大師Sebastien Bauer監製，先在底部放入酥脆的巧克力餅乾，再層疊完美搭配的濃郁巧克力慕斯和細緻巧克力蛋糕，最後以巧克力球、經典GODIVA Logo巧克力片，優雅點綴頂端，是讓巧克力控絕對尖叫的多重濃醇苦甜滋味。
比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA與7-ELEVEN攜手合作多年，今年春夏首度於超商內限量推出台灣獨家「GODIVA醇黑巧克力慕斯蛋糕」，將在今天5/3於7-11門市開放預購，限量15萬杯售完為止。提醒大家，預購日最快2天後可取貨，但實際取貨時間須依照門市為主。
另外，同樣在7-11獨家販售的還有春水堂聯名小美冰淇淋限定版雪糕，以紅茶脆皮包覆濃郁奶茶香及Q彈珍珠的「珍珠奶茶脆皮雪糕」，以及擁有陳韻普洱茶香的拿鐵奶蓋打造的「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，把大家最愛喝的手搖飲變成甜點。