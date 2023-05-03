獨／路邊停車塲「只有2格」？專家揭背後原因 地主賺翻了
使用汽車移動雖然方便舒適，不過在台灣，只要靠近市區、商圈或夜市，停車位常常只能碰運氣尋找，因此「收費停車場」的存在不可或缺，不過近日就有網友經過士林時，發現一間新開的停車場，沒想到停車格竟然只有「2個位子」，話題引發討論，對此樂屋網調研中心經理洪安怡指出，劃設成停車場，除了適用10‰的一般地價稅率，還能可以有一筆額外收入，就算停車格少看似雞肋，但對地主來說好處相當多。
記者張志浩/綜合報導
原PO在臉書社團「路上觀察學院」發文，指出「第一次見到這麼超迷你的停車場，停兩台就滿了」，而不少內行網友立刻留言表示「當然是養地啊，停車場税比空地稅低多了」、「那是要養地閃税順便一個簡單的補貼」、「聰明人的作法啊，哪個停車場不是在養地閃税的」、「養地啊，反正放著也沒用，加減賺回稅金」。
洪安怡提及，會有這樣的土地利用，主要還是涉及地價稅的問題，假設是空地，一但地價總額超過累進起點，稅率最高可能升到55‰，且任憑空地雜草叢生，還會造成髒亂問題，有時還會被環保局開罰，變成額外的成本負擔，如果劃設成停車場，除了適用10‰的一般地價稅率，還能可以有一筆收入，停車場的固定物也很好拆除，因此經營停車場相對方便。
此外，洪安怡補充，通常這類停車場的開設，事前作業也不複雜，地主將土地租給專門經營停車場的業者，相關業者就會協助進行評估，後續的管理跟經營，地主基本上都可以不用處理，只要等租金收益就好，另一層面來說，地主可以是出租土地的概念，不用理會實質的停車場收益狀況，相對單純。
洪安怡強調，這類將畸零地化為停車場的的利用方式不算少見，也本來就是大建案或區域建設常見的招數，且地點不限，原PO分享的士林就屬於商業區，不過小到只有2個停車位確實蠻新奇的，未來是否成為顯著趨勢還有待觀察。