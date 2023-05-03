腸病毒門診單周破萬人！下周進流行期　醫列7前兆須立刻住院

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疾管署副署長羅一鈞也表示，國內從4月初以來，腸病毒疫情就持續上升，預計下周就會正式進入流行期，屆時各縣市都會明顯感受到停課的增加，要提醒家長跟幼托機構的照顧者，一路到6月底放暑假之前的流行期間，務必要注意孩童健康。
林口長庚醫院兒童一般醫學科/兒科急診主治醫師吳昌騰昨（2）在臉書粉專發文，指出腸病毒患者以5歲以下兒童居多，潛伏期2-10天（平均3-5天），在發病前數天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時即有傳染力，通常以發病後一周內傳染力最強，經由腸道釋出病毒的時間長達8到12周之久。
吳昌騰進一步列出兒童感染腸病毒71型重症的前兆病徵，其中與腦炎相關的前兆病徵為：持續昏睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（myoclonic jerk），「這是需要立即住院」。而與心肺功能衰竭相關的前兆病徵則有心跳加速、血壓上升、血糖上升、白血球上升，「這是需要轉兒童加護病房」，提醒對抗腸病毒，需要家長們及醫師們的警覺及細心，才能減少重症造成的死亡及後遺症。
疾管署也呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，當兒童生病時，儘速就醫或在家休息，並與其他嬰幼兒適度區隔，避免至公共場所，以降低病毒傳播機會。
近年民眾習慣使用酒精進行環境消毒，但疾管署提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風。一般環境消毒使用的消毒水濃度為500ppm，即8瓶1250c.c.保特瓶清水加入100c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1000 ppm，即8瓶1250 c.c.保特瓶清水加入200c.c.漂白水。疾管署進一步提醒，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。