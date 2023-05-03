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陳耀祥今排審闖關《鏡電視》案　藍委直衝NCC大樓靜坐抗議

▲NCC今上午開會審查《鏡電視》上架案，國民黨立委不滿NCC主委陳耀祥強度關山，直衝NCC大樓與現場保全爆發肢體推擠，後更採靜坐表達抗議。（圖／翻攝國民黨臉書）
▲NCC今上午開會審查《鏡電視》上架案，國民黨立委不滿NCC主委陳耀祥強度關山，直衝NCC大樓與現場保全爆發肢體推擠，後更採靜坐表達抗議。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者翁子竣／台北報導

《鏡電視》案爭議未解之際，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥今（3）日上午主持會議，審查《鏡電視》上架案及鏡電視董監事與負責人變更等案。對此，不滿NCC意圖強度關山上架鏡電視，多名國民黨立法院黨團立委，上午直衝NCC大樓訴求先釐清、再審查，隨後與現場保全發生肢體衝突。見陳耀祥仍在辦公室中未露面，藍委也隨即在現場，採取靜坐方式表達抗議。

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檢方偵辦《鏡電視》申照案，陳耀祥日前才被列為瀆職罪被告，NCC則於今排案審查新設新聞台換發執照討論案，並由陳耀祥親自主持會議。在今上午9點前，大批國民黨立委直衝NCC大樓，意圖阻止陳耀祥強行通過審照案。

未料，國民黨立委才一到場，卻發現大門深鎖無法進入，於後才從一旁郵局側門進入NCC大樓，隨後還與現場保全爆發肢體碰撞。但國民黨立委們一上樓，只見陳耀祥辦公室門口依舊深鎖，見此景藍委們則索性在辦公室外席地而坐，以靜坐表達抗議態度。

國民黨立委李貴敏質疑，審查為何需要黑箱？NCC完全不在乎民意，就是要黑箱闖關，阻礙民代列席觀看審查是否公平、合法。他進一步指控NCC意圖封鎖所有訊息，不讓民眾知道所有真相，「獨立機關竟不獨立到這樣的程度。」

國民黨立委王鴻薇痛斥，NCC真的變成「髒兮兮」，一大早就把鐵門拉下來丟不丟臉？一個行政單位是要進行什麼不可告人的事？他們為從側門進入，保全竟使用暴力行為，他的手也因此腫了起來。王鴻薇說，陳耀祥到底在怕什麼、躲什麼？已被列為被告，還有什麼臉主持會議，並通過《鏡電視》案？


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