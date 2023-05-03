查爾斯加冕典禮在即！英男闖白金漢宮扔子彈遭逮　還被搜出爆裂物

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警方聲明指出，對男子進行搜身後，發現男子雖未攜帶任何槍械火器，持有一把刀，隨即因涉嫌持有攻擊性武器將其逮捕。目前未將此案定調為恐怖攻擊，認為男子是獨立犯案。
此外，男子還被發現在案發現場持有一個疑似爆裂物的可疑背包。作為預防措施，警方拉起封鎖線，經專家評估後，已經將背包實施預防性的控制爆破，相關調查仍持續進行中。
根據現場目擊者轉述，警方反應迅速，幾乎是不動聲色地將民眾驅離現場；現場記者表示，人群先被撤離後，聽到警方實施「控制爆炸」（controlled explosion）後，人們又被允許回到現場。據悉，現場並未傳出槍響，目前沒有傳出任何員警或民眾受傷的報告。
白金漢宮稱，事件發生當下，查爾斯三世與王后卡蜜拉（Camilla）皆不在宮內。根據白金漢宮稍早發布的行程，查爾斯三世下午曾在白金漢宮接見抵英出席6日加冕典禮的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）。
查爾斯三世與卡蜜拉的加冕典禮6日舉行，這是睽違70年後，英國再度舉行這類典禮，各項綵排和準備工作近日緊鑼密鼓展開。在逮捕行動發生之際，警方和安全部門也正為加冕典禮做準備。
白金漢宮表示，在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的加冕典禮將有超過2200人出席，包括來自203個國家的代表，其中約100名國家元首，另外將有約400名經查爾斯三世、卡蜜拉及英國政府薦舉的熱心公益青年代表在鄰近西敏寺的聖瑪格麗特教堂（St. Margaret's Church）觀禮。