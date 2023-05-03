台灣國際紀錄片影展巡迴到屏東　緬甸紀實漫畫曝

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一系列精心規劃的活動由「真實的呢喃：女性私電影紀錄片放映座談」打頭陣，5月6日將在繫。本屋放映記錄自身懷孕至分娩的《The River》，搭配非職業創作者拍攝的「溫柔生產家庭影像」；隔日接著放映《是你嗎》，則完整揭露導演受外貌焦慮困擾，最終決定動手術正顎的糾結歷程。兩部作品的創作者許雅婷、陳婉真，與溫柔生產家庭影像拍攝者胡文珊，也都會到現場和大家交流拍攝心境。
為了讓觀眾在正式放映前搶先感受整日影展體驗，TIDF將於5月20日在永勝5號舉辦包含講座、放映與影人座談的紮實活動。呼應作家舊居別具歷史意義的氛圍，選映三部圍繞歷史與記憶的作品，《後現代韓國》映後將由屏東大學社會發展學系副教授張義東，解析韓國社會面對前殖民國日本的愛恨情仇；《文明繪語》及《K的房間——關於世界的創造與毀滅》映後，則請到後者的導演洪瑋伶與專精研究白色恐怖的歷史學者林傳凱，探討如何透過影像轉化歷史檔案，回應過去的政權暴力。
而5月21日在屏東總圖舉辦的「紀錄片聊聊吧：比紀錄片還陌生—影展與青少年影像教育」，則力邀TIDF長期合作夥伴富邦文教基金會，暢聊影像教育。TIDF策展人林木材、富邦文教基金會總幹事冷彬將親自下場，分享影展策劃及教育推廣的實際經驗，並以巡迴展選映的作品為例，討論影展放映如何促成另一種影像教育的可能性。
書與紀錄片的對話，也是屏東巡迴展的一大焦點。5月21日，TIDF與慢工出版合作邀請《二○二○年的一場雨》導演李永超，與紀實漫畫《緬甸，最後一搏》緬文譯者葉碧珠，齊聚繫。本屋對談鏡頭與畫筆如何呈現真實緬甸。5月25日，則輪到《金門留念》導演洪淳修，與《斷裂的海：金門、馬祖，從國共前線到台灣偶然的共同體》共同作者何欣潔，在小陽。日栽書屋互相交流他們眼中金門的樣貌。
此外，TIDF亦準備了限量好禮要送給參與巡迴展的觀眾。凡參加屏東巡迴展之放映與活動，填寫影展問卷即可獲得MyVideo序號卡；出席《為什麼彩虹的中間是黃色》、《邦塔頌歌》的放映更將額外致贈「菲律賓獨立紀錄片專題」別冊。TIDF同時也和MyVideo攜手，精選TIDF 2022得獎導演廖克發、李永超的前作，以及歷屆競賽入圍作品推出線上影展，讓意猶未盡的影迷們能按圖索驥延伸觀影。6/30前觀賞線上影展任一影片，還有機會抽中只送不賣的TIDF專屬紀念品。
2023 TIDF巡迴展全台熱烈巡迴中，到訪花蓮、彰化、嘉義、屏東後，將迎向最後壓軸的台中；與高雄、新竹、桃園、宜蘭等地單位合辦的精選放映也持續進行中。屏東場次與活動詳情可見TIDF官網活動頁，其餘各地放映消息將陸續公開，期待大家的參與！更多最新消息請密切關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。