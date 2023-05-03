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im.B借貸平台涉詐騙　金管會：有收到檢舉並已移送檢調

▲針對「im.B借貸媒合平台」爆出平台負責人疑似捲款逃跑，金管會銀行局長莊琇媛今（3）日表示，有收到4-5件檢舉案，並已移送檢調。（圖／NOWnews資料照）
▲針對「im.B借貸媒合平台」爆出平台負責人疑似捲款逃跑，金管會銀行局長莊琇媛今（3）日表示，有收到4-5件檢舉案，並已移送檢調。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

P2P網路借貸平台傳出疑似涉及詐騙事件，由台灣金隆科技公司經營的「im.B借貸媒合平台」爆出平台負責人疑似捲款逃跑，上千受害者組成自救會。對此，金管會表示，這並非金管會監管的對象，是否涉違法要由司法單位認定，若違反《銀行法》，最重可處7年以上有期徒刑，得併科新台幣5億元以下罰金。金管會銀行局長莊琇媛今（3）日進一步透露，有接到4-5件檢舉案，並已移送檢調，之後就會看檢調辦案的需求配合。

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其實，銀行局昨日就表示，近期持續接獲民眾檢舉「im.B借貸媒合平台」疑涉嫌「假債權、真吸金」，涉及違反《銀行法》第29條第1項及第29條之1規定，但這涉及刑事責任調查及認定，需由司法檢調機關視個案事實進行判斷，若違反《銀行法》第29條第1項規定者，可處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科1000萬元以上、2億元以下罰金，其因犯罪獲取財物或財產上利益達1億元以上者，處7年以上有期徒刑，得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。

不過，金管會也強調，台灣金隆科技公司經營的「不動產借貸媒合平台imB」，非金管會監管的特許事業，非金管會核發營業執照及監理的金融機構，網路借貸業務經營行為可能涉及的法令相當廣泛，除了網路借貸平台業者需注意法令規範外，民眾從事借貸行為應意識4大風險，包括貸與人與借用人互不相識，對於倒帳風險難以合理預期評估；網路借貸平台若經營管理能力不足、內控不佳，可能發生捲款潛逃、詐欺或資訊系統因駭客入侵致交易資料遭竄改、交易款項被盜或個資外洩等侵害權益事項；貸與人出借後，款項並非可隨時收回，縱使有債權讓與機制，但不保證讓與成功，貸與人會面臨流動性風險；借款與存款不同，不能保證收回，民眾對未來的損失或糾紛需審慎評估並注意風險。

銀行局長莊琇媛今日在立法院財委會受訪時也證實，4月27日及4月28日有收到4至5件投資人檢舉，由於此案涉及《銀行法》非銀行業吸收存款懂事及詐騙，涉及刑法，這幾天已移送檢調，之後就會看檢調辦案的需求配合。

她還提到，這並非首次發生，過去也有非法地下匯兌的陳情涉不法吸金，金管會也都會移送，目前沒有掌握到im.B借貸媒合平台整體受害金額，都是零星陳情案，且只有部分民眾提供金額。

至於未來如何強化銀行與P2P業者往來規範？莊琇媛說，銀行公會本來就有訂有相關規範，且銀行有往來的P2P業者都有按規範辦理，但有些P2P業者經營項目沒有充份揭露，銀行KYC時沒掌握，後續監控又沒發現，就會把這些P2P業者當成一般客戶，像im.B平台就與銀行只有「一般存款帳戶」的往來，沒有合作關係。

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