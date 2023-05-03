NBA／勇士湖人對決一觸即發！超過70萬球迷收看NBA！看球賽送機票
51勞動節連假交通不打結，因為大家都在看NBA；美國職籃首輪季後賽精彩不斷，洛杉磯湖人一路從附加賽挺進，面對年輕力壯的曼菲斯灰熊，Lebron James用表現打破”詹皇已老”的傳言，首輪六戰繳出全隊最高的22.2分以及全隊第二11.2籃板和5.2助攻，成功演出下剋上的逆鱗戲碼，台灣球迷更是捧場，25歲以上男性幾乎人人關注比賽，根據AC NELSON提供的數據，湖人與灰熊的首輪第六戰，緯來體育台於賽事直播期間收視率輕鬆破1，18-34歲的男性觀眾更是來到收視率平均1.45，瞬間最高來到2.06，等於全台共約有50萬人當下見證詹皇發威。
記者吳政紘/綜合報導
而能夠在收視率超越詹皇的…當然只有生涯季後賽兩人對戰拿下15勝7敗的S.Curry，咖哩大神除了在生死第七戰拿下史上G7最高的單場50分外，首輪平均進帳33.7分也比LBJ多了11.5分，更別說同樣是第六戰的收視率比較，勇士與國王的對戰，18-34歲平均收視率來到1.57，瞬間最高則有3.13，CURYY飆進的每一分約有70萬人，遠遠領先湖人的胡牌戰。
緯來體育台感受到NBA季後賽的威力，從季後賽首輪的大禮包贈獎活動已經有超過10萬人同樂，送觀眾去美國看總冠軍賽的活動參與人數也快速來到五萬人，即將在明天(5/3)開打的勇士湖人第二輪交鋒更是討論度延燒，體育台感受到球迷的熱情，決定提前加碼，本周六(5/6)NBA賽事轉播後，就直播抽獎率先選出一位前進美國看總冠軍賽的幸運觀眾，一人中獎兩人同行，緯來包辦『總冠軍門票』、『機票』及『住宿』通通不用錢！
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沒中獎別擔心，持續保留後續看球抽獎機會，下周六(5/13)再送一人飛往美國，不計場次掃碼打卡，首播重播通通算，累積次數越多，中獎機率越大！！
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