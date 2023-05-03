最新10組LINE免費貼圖！「哈囉兔兔」今上架　限10萬人快搶

不只腸病毒門診炸裂！黃瑽寧指「1病毒」正流行　曝2症狀：躲不掉

▲近來不只腸病毒門診炸裂，黃瑽寧指hMPV人類間質肺炎病毒也正在社區流行，兩大症況是咳嗽及發燒。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲近來不只腸病毒門診炸裂，黃瑽寧指hMPV人類間質肺炎病毒也正在社區流行，兩大症況是咳嗽及發燒。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者徐銘穗/綜合報導

疾管署昨（2）公布上周國內腸病毒門急診就診人次已破萬人，預計下周將正式進入流行期。除了腸病毒外，兒科名醫黃瑽寧也點名「hMPV，人類間質肺炎病毒」4月底已在社區流行，提醒「如果孩子最近出現咳嗽加上高燒不退，可能是感染了人類間質肺炎病毒」，以咳嗽、發燒為主要症狀，但會讓過敏氣管孩子誘發過敏咳、甚至氣喘，嚴重甚至要住院治療

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃瑽寧日前在臉書「黃瑽寧醫師健康講堂」粉專發文，指出「最近社區流行的不是黴漿菌，也不是新冠肺炎，而是以人類間質肺炎病毒（hMPV）為主」。他說明人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus，hMPV），「這隻病毒雖然名字很嚇人，但本質上和呼吸道融合病毒類似，以咳嗽，發燒為主要症狀」。

▲黃瑽寧指一般感染hMPV多會咳嗽及發燒，但若是過敏氣管的孩子感染hMPV，會誘發過敏咳，甚至讓氣喘發作，嚴重的話甚至需要住院治療。（圖／翻攝黃瑽寧醫師健康講堂臉書）
▲黃瑽寧指一般感染hMPV多會咳嗽及發燒，但若是過敏氣管的孩子感染hMPV，會誘發過敏咳，甚至讓氣喘發作，嚴重的話甚至需要住院治療。（圖／翻攝黃瑽寧醫師健康講堂臉書）
孩子一但感染hMPV多會咳嗽及發燒，黃瑽寧指出，發燒天數因人而異，「有些孩子會長達5-7天，但大孩子發燒2-3天就退了」，症狀較輕。不過，黃瑽寧說若是過敏氣管的孩子感染hMPV，會誘發過敏咳，甚至讓氣喘發作，嚴重的話甚至需要住院治療

黃瑽寧還說，一般診所沒有hMPV的快篩試劑，「目前也只能用流行病學去猜測了」，不過他最後也說「這隻病毒每個人遲早都會得，躲也躲不掉」，提醒家長保持平常心，健康飲食，把孩子過敏控制穩定，「感染後也不至於太嚴重啦」。

▲腸病毒疫情升溫！疾管署呼籲要做好個人衛生，平時應以肥皂正確勤洗手。（圖／取自Pexels）
▲勤洗手和不觸碰眼耳口鼻生活習慣的堅持，才是最根本的預防病毒之道。（圖／取自Pexels）
不過根據疾管署統計，同樣都是透過接觸傳播的呼吸道病毒分離統計中，最近還是以腺病毒為多，疾管署發言人羅一鈞昨（2）受訪時說，目前收到hMVP通報量不多「目前看起來，沒有造成社區明顯的流行」，往年確實有出現一些機構群聚案例，不過今年還沒有看到。不過，還是提醒家長別鬆懈，務必記得教導孩子勤洗手，預防病毒，找上門。

腸病毒門診單周破萬人！下周進流行期　醫列7前兆須立刻住院

腸病毒單周近8千人就診！疫苗最快7月打　費用、副作用QA一次看

首兩例「本土大角星」驗出！重點症狀變結膜炎？醫師解惑

諾羅病毒症狀一次看！用酒精殺不死　醫師：這招最有效

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀