不只腸病毒門診炸裂！黃瑽寧指「1病毒」正流行 曝2症狀：躲不掉
疾管署昨（2）公布上周國內腸病毒門急診就診人次已破萬人，預計下周將正式進入流行期。除了腸病毒外，兒科名醫黃瑽寧也點名「hMPV，人類間質肺炎病毒」4月底已在社區流行，提醒「如果孩子最近出現咳嗽加上高燒不退，可能是感染了人類間質肺炎病毒」，以咳嗽、發燒為主要症狀，但會讓過敏氣管孩子誘發過敏咳、甚至氣喘，嚴重甚至要住院治療。
記者徐銘穗/綜合報導
黃瑽寧日前在臉書「黃瑽寧醫師健康講堂」粉專發文，指出「最近社區流行的不是黴漿菌，也不是新冠肺炎，而是以人類間質肺炎病毒（hMPV）為主」。他說明人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus，hMPV），「這隻病毒雖然名字很嚇人，但本質上和呼吸道融合病毒類似，以咳嗽，發燒為主要症狀」。
孩子一但感染hMPV多會咳嗽及發燒，黃瑽寧指出，發燒天數因人而異，「有些孩子會長達5-7天，但大孩子發燒2-3天就退了」，症狀較輕。不過，黃瑽寧說若是過敏氣管的孩子感染hMPV，會誘發過敏咳，甚至讓氣喘發作，嚴重的話甚至需要住院治療。
黃瑽寧還說，一般診所沒有hMPV的快篩試劑，「目前也只能用流行病學去猜測了」，不過他最後也說「這隻病毒每個人遲早都會得，躲也躲不掉」，提醒家長保持平常心，健康飲食，把孩子過敏控制穩定，「感染後也不至於太嚴重啦」。
不過根據疾管署統計，同樣都是透過接觸傳播的呼吸道病毒分離統計中，最近還是以腺病毒為多，疾管署發言人羅一鈞昨（2）受訪時說，目前收到hMVP通報量不多「目前看起來，沒有造成社區明顯的流行」，往年確實有出現一些機構群聚案例，不過今年還沒有看到。不過，還是提醒家長別鬆懈，務必記得教導孩子勤洗手，預防病毒，找上門。