台灣新住民交流座談會將巡迴　首場在台南

民進黨新住民事務部於5月1日邀請民進黨台南市黨部，在台南舉辦第一場「信賴台灣新住民交流座談會」，台南市長黃偉哲及台南市議員沈震東、市議員蔡筱薇、市議員朱正軒、周嘉韋律師、黃肇輝市議員均出席。民進黨新住民事務部主任兼立委羅美玲、立委林俊憲也特地來到現場一起參與討論，希望透過這場座談會向各位朋友進行政策分享，讓新住民朋友能感受到民進黨政府的用心和努力。
記者賴正琳／綜合報導
立委林俊憲表示，近年來，台灣新住民人數逐年增加，已經佔總人口的約3%，而新住民在台灣的生活與就業也面臨不少挑戰。為了協助新住民更好地融入台灣社會，並且發揮其潛力，政府也將透過推行一系列相關新住民政策，協助新住民解決在生活、就業、教育等方面的問題。
立委林俊憲指出，民進黨政府特別重視並積極推動新住民政策，自賴清德副總統接任民進黨主席以來，馬上就在黨內新設「新住民事務部」，並規劃設置「新住民事務諮詢委員會」，廣邀各國新住民擔任諮詢委員，希望能蒐集到更廣泛、更精確的意見來讓政策的制定更加完善，促進新住民對於台灣社會的參與和貢獻，讓他們成為台灣社會上的一份力量。
立委林俊憲認為，台灣的新住民加上新二代人數已經突破百萬人大關，「新住民是我們社會的一份子，更是我們發展的重要動力。為此，台南市政府自賴清德市長以來一直致力於提供新住民更好的生活環境和多元化的服務，期待能提供新住民朋友更多的機會和平台，讓他們在生活、工作、學習的過程中更加順利。」