國家兒童未來館延宕？史哲：依期程、年底完成建築師徵選

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侯友宜昨天在議會答詢時表示，該計畫由文化部主導，在進行過程中因為計畫改變，所以停止招標，何時重啟他也不曉得，市府會去了解。
萬美玲今天在立法院教育及文化委員會質詢時表示，2021年行政院把板橋特專三用地核定作為國家的兒童未來館，落腳在新北市，預算更從130億元增加到165億元，可見當時行政院非常重視這個建設，昨天看見文化部回應，今年底前將完成建築師徵選，想了解年底前只要完成建築師徵選這件事嗎？目前完成招標文件的研擬、即將要公開招標了，但現在才5月初，為什麼要到年底才能完成？
史哲說，這是一個國家重大公共建設計畫，經過行政院核定的時候，本來就有期程，也就是今年要完成建築師的遴選，而建築師的甄選其實是非常嚴謹且關鍵，所以文化部正在做最後招標文件的相關檢視；另外，如此高金額、又是文化設施，當然會希望建築師的遴選是嚴謹，且帶有國際合作的競圖，所以它的等標期通常都達到4到6個月之間，此次則是特別和新北市美術館作業一樣，給予4個月的等標期。
萬美玲要求，文化部在地方上的大工程，市長不該不知道進度，文化部要跟新北市好好溝通、開會討論，文化部在其他縣市的大型建設，也要比照辦理。
另外，立委陳培瑜指出，國家兒童未來館先期規劃總結報告書有提出會將國外兒童博物館傑出案例納入研究，但相關分析空洞、淪於表面，有關兒童博物館宣言的許多指引及指標，未被納入規劃。
她要求文化部在3個月內完成並提交真正且完整的國外案例綜合分析；3個月內彙整國際重要兒童博物館的指引及指標，化為適合台灣本土的指標並提交報告；請文化部重新檢視現有該館規劃是否仍有不足，提出改善計畫，說明如何借鏡各優良案例經驗成為該館規劃基石，於6個月內提出報告。
史哲回應，將檢討立委們提出的要求、予以辦理。