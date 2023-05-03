談低薪爆失言？柯文哲：教育部要面對人才產銷失調

台灣民眾黨主席柯文哲昨日晚間出席《NOWnews今日新聞》與政大學生會合辦的四大政黨論壇活動，針對大學畢業生的起薪問題，柯文哲認為有些系教出來的學生沒那個價值，若某個系畢業生的平均起薪太低，那就代表那個系要縮編，因供過於求，並直言教育部不夠勇敢，系所縮編不敢動。此話一出，引發正反聲音，批評者認為柯文哲歧視，贊同者認為台灣高等教育確實有問題。柯文哲今（3）日表示，進入選舉沒事要挑語病來打，但也直言教育部要面對人才產銷失調的問題。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲今日前往南投拜訪產業觀光發展協會，並與青農座談。媒體聯訪時被問到「低薪是教育出問題」的說法是否失言，柯文哲表示，低薪是滿複雜的題目，不是一分鐘就能講完，如果產業都是低附加價值產業，「毛三到四」利潤很低，工資就被壓縮，台灣產業若都是低附加價值產業，低薪就很難解決。
柯文哲進一步指出，高房租、高房價的確是低薪的原因，因為土地與房價成本太高，其他成本就被壓縮；人才還是供需問題，要是生產出來人才市面不需要，那就沒有辦法。
柯文哲表示，台灣不是缺工嗎，電銲工日薪加到7000元還是找不到人，但是倒過來為何還是有低薪的問題？就是產銷失調，有些部門需要高階工人，可是生產出來不敷使用。
柯文哲認為，進入選舉沒事要挑語病來打，不過有一點教育部真的要面對，目前台灣人才產銷失調，包括技職教育要重新處理，每年科系調整要更靈活，這點他沒有失言，只是人家挑語病來搞。