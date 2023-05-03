快閃72小時！雲朗觀光集團推住房優惠 最低每人每晚1300元
看好母親節商機，雲朗觀光集團集結集團所有飯店推多項住房優惠專屬活動，5/5~5/8推出72小時的快閃優惠住房專案，最低5200元能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元。北投老爺酒店也限定僅母親節檔期點用母親節套餐，可享泡湯體驗，或加價999元就能享有雙人獨立湯屋。
記者葉盛耀/綜合報導
從5/5中午12時準時開跑，可預訂至6月30日前的住房。5200元起能入住翰品新莊、高雄、花蓮、兆品嘉義豪華雙人房兩晚，等於每人每晚僅花費1300元；雲品溫泉酒店推一泊二食12520元起，入住尊榮山景客房，享丹彤西餐廳早餐、晚餐，並加贈輕食下午茶。君品酒店以4,200元起入住雅緻客房一晚含早餐，品文旅以5,800元起雙人入住文漾家庭房兩晚不含早餐，兆品台中以5,200元起入住兆尹樓景緻雙人房兩晚含早餐。
北投老爺酒店也有期間限定優惠，酒店內PURE歐式餐廳5/6~5/14假日午餐時段推出「純粹海陸饗宴」母親節套餐，每位2600元+10%，享用主廚特製雙拼主菜，包括「澳洲頂級和牛肋眼3盎司」以及「爐烤半尾波士頓龍蝦」，整套共有5道餐點，主廚遴選在地季節時蔬搭配鮪魚、白蝦、軟絲等海鮮食材入菜點用母親節套餐，即贈沐泉療中心泡湯體驗乙次，也有雙人獨立湯屋60分鐘的999元加購優惠(不指定房型)，讓辛勞的媽媽們透過美食療癒、泡湯舒壓。