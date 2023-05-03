桃機三航廈拍板依航線進駐 王國材揭觀光人數目標新進度
星宇航空董事長張國煒日前一席話，除了評價台灣觀光政策缺乏方向，也讓桃園機場第三航廈進駐分配問題再次浮上檯面。交通部長王國材今（3）日出席立法院交通委員會，被立委洪孟楷問到第三航廈將如何分配？王國材回應，未來確定會依據航線分配，而非「一聯盟一航廈」，而對於我國國際觀光復甦，王透露明年目標將達1200萬人次。
記者黃仁杰／台北報導
張國煒上周指出，桃機第三航廈若以「一聯盟一航廈」分配相當不合理，且機場基礎建設太慢，「新加坡樟宜機場原本是模仿桃園國際機場，都已經蓋到第5航廈，我們現在連第3航廈都還不知道何時會完成」，是國家不夠重視機場建設的結果。
洪孟楷問及第三航廈進駐問題，王國材指出，我們已經個別跟三家國籍航空業者談定了，也已經簽訂保密條款，未來第三航廈會根據航線分配。另外，張國煒日前拿新加坡樟宜機場與桃機相比，評論航廈擴建速度太慢，王國材則說，我們的航廈規模不同，但每年的吞吐量也可以達到8200萬人次，足夠未來20年的發展使用，「航廈也不是一次建5個、3個，最重要的還是需求」。
新加坡預計2024年觀光人口將恢復至疫情前，而我國今年觀光人數目標為600萬，王國材透露，期待明年底恢復目標達1200萬人，今年到4月底為止已有155萬人，與觀光局和桃機公司討論的結果，對於今年目標相當有信心。