三上悠亞引退倒數！鮮肉男星圓夢獻出第一次　「親密照」全外流

許光漢平溪十指緊扣外國女神！女方21歲　是日本奧斯卡最美女配角

▲許光漢（左）跟日本女星清原果耶在台拍片中。（圖／許光漢臉書、清原果耶IG）
▲許光漢（左）跟日本女星清原果耶在台拍片中。（圖／許光漢臉書、清原果耶IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

台、日合作的電影《青春》目前在台拍攝中，導演是拿過「日本奧斯卡」最佳導演的藤井道人，男主角為許光漢，女主角則是「日本奧斯卡」最佳女配角清原果耶，張震、影后黑木瞳也有參演。上週28日才赴韓參加《百想藝術大賞》的許光漢，結束工作隔日一早就立即回台，被目擊跟清原果耶在平溪十分老街拍戲，2人十指緊扣穿梭人群。

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清原果耶12歲時在媽媽的鼓勵下，報名AMUSE舉辦的徵選，最終打敗3萬多人成為旗下藝人，AMUSE旗下藝人曾有佐藤健、天團ONE OK ROCK、已故三浦春馬、藤岡靛等。清原果耶拍過無數電視電影，其中在大河劇《精靈守護者》飾演綾瀨遙的少女時期、Netflix《翱翔於天際的夜鷹》與富田望生交換靈魂，演技一致受到好評；更憑電影《那些得不到保護的人》拿下第45屆「日本奧斯卡」的最佳女配角殊榮。

▲21歲清原果耶以拍過無數膾炙人口的作品。（圖／清原果耶IG）
▲21歲清原果耶已拍過無數膾炙人口的作品。（圖／清原果耶IG）
許光漢因《想見你》紅遍亞洲，日前才受邀出席南韓影視盛典《百想藝術大賞》，結束工作隔天立刻回台拍電影。他這次跟清原果耶在《青春》譜戀曲，根據《CTWANT》報導，《青春》劇組29日在十分老街拍片，目擊他們牽著彼此的手穿梭在人群，男女主角雖然語言不通，但戲外相處十分融洽，清原果耶更對許光漢露出燦笑比讚，甜蜜互動令人好奇他們片中的火花。

許光漢跟清原果耶更拍攝放天燈許願的戲碼，上頭寫著「希望能獲得很多經驗，度過充實的生活with淳平」並屬名淳平和彩希，猜測應是2人劇中的角色名字。

▲許光漢跟是第一位登上南韓三大典禮的台灣演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲許光漢是第一位登上《百想藝術大賞》的台灣演員。（圖／baeksang.official Tik Tok）

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