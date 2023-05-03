非侵入拉提，母親節帶媽咪變身美麗「佳」人

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保養當道，「緊」膚意識抬頭近幾年來，保養意識抬頭，許多女性不再在意身分證上的實際歲數，反而著重自身展現的外表年齡，因為愛美意識抬頭，多數至醫美診所的母親大多表示特別在意細紋、鬆弛下垂等問題，但保養時間有限，因此常常會趁午休時間、或是假日休憩進廠維修，讓外表年齡少於實際歲數，滿足身為人母的美麗心願。
治療時間短，幾乎無修復期為考量身為母親大多時間都奉獻於家庭、孩子與工作，保養時間只能用日常的瑣碎片段來安排療程，所以在醫美的選擇上會特別注重「治療時間短」、「幾乎無恢復期」及「減齡」三項。而近幾年來，非侵入的緊膚科技在這三面向都達到不錯的成效，其中又以「鳳凰電波」、「第三代海芙音波」及「索夫波」為緊膚科技中的常勝軍。
「鳳凰電波」，女星媽媽林心如也愛用從還珠格格、ROSE媽媽，以及最近盛行的模仿犯中的美麗女主播，劇中的靈魂人物「林心如」似乎已經與時光逆行，歲月在她臉上沒有留下一點痕跡，林心如也大方坦言自己定期靠電波拉皮保養自己，才能在鏡頭前呈現完美緊緻的狀態。醫美診所鄒政家醫師也表示：「鳳凰電波新升級的4.0紫鑽探頭，較傳統提升了33%的治療面積，且搭載專利智慧能量優化技術，在施打上不只更能客製化也能節省治療時間，非常適合想要改善鬆弛與細紋問題忙碌的媽咪。」
「第三代海芙音波」，美麗自己做主擁有七種治療深度的第三代海芙音波，從2018年上市後的熱潮就延續至今。改良了傳統音波的治療極限，提供豐富多層次的拉提，不管是眼周細紋、下垂的臉型、鬆垮的身形，都能精準的治療且達到不錯的拉提效果。醫美診所的郭聿書醫生也提及：「第三代海芙音波創新為亞洲媽媽在意的嘴邊肉與雙下巴，設計了6.0mm的鉑金探頭，可以精準治療雙下巴困擾；同時對於想要進一步改善體態的媽咪，更於2013年推出治療深度更深的鉑金探頭13.0mm，在不動刀的情況下，就能減少腹部脂肪2公分」。
▲第三代海芙音波的7種多層次拉提，可解決媽媽臉部及身材上的多種老化問題。
「索夫波」，集結電波與音波優勢此外，近日在緊膚熱潮中最受到大家關注的「索夫波」，更是被譽為未來的美肌新浪潮，整形外科女醫師方穎涵進一步分享「索夫波能單次輸出7道能量柱，擴大了治療面積，改善傳統音波只能產生單點的能量，尤其對於眼部上方的拉提效果更為顯著。」。
▲索夫波結合了電波拉皮與音波拉提的優勢，不只在緊膚上更有感，治療舒適度也大幅提升。
索夫波不怕頰凹，療程更舒適過去部分偏瘦的患者擔心電音波施打會造成頰凹問題，只能選擇填充針劑來填補凹陷的地方，但對於害怕侵入式針劑療程的媽咪們，方穎涵醫師進一步表示，由於索夫波可以針對網狀層（Reticular layer）加熱，此區是膠原蛋白與彈力纖維主要的產地，也是肌膚主要支撐來源，透過適當的熱能則可以產生更穩定的膠原新生與建立，讓頰凹的求美者能達到豐潤的良好狀態；同時在疼痛度的優化上，索夫波更配有持續性的4度C冷卻保護機制，讓怕痛的媽媽在治療過程中能更加舒適與滿意。
安心原廠認證，帶媽咪成為美麗「佳」人不管是哪一種非侵入的緊膚拉提療程，都是需要慎選具有原廠認證正貨的診所治療，透過與專業醫生的諮詢，了解媽媽適合哪一項療程才能安心地變美麗。醫美診所，使用原廠合格證貨、醫生定期訓練、並提供6星級的私密環境，讓媽咪更可以無憂無慮的變身成為美麗「佳」人哦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57644
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