中職／象魔力整季報銷！兄弟新洋將金安Nick Kingham報到
中信兄弟球團今（3日）宣佈，已與新洋將金安（Nick Kingham）完成簽約，金安預計於5/7前抵達台灣，與黃衫兄弟們一同奮戰！
記者吳政紘/綜合報導
投手金安來自美國，31歲，196公分，106公斤，右投右打。金安曾於2018-2019年效力美國職棒大聯盟－匹茲堡海盜及多倫多藍鳥，累計９勝９敗戰績，共計131.2局投球局數，送出115次三振、51次保送。近期則是2020-2022年效力於韓國職棒SK飛龍及韓華鷹，累計11勝12敗，防禦率3.37，共計171局投球局數，送出155次三振、50次保送。
中信兄弟洋投象魔力（Shawn Morimando）四月初先發登板為球隊拿下本季首勝，但退場後反映左手肘不適，經討論、評估後醫生建議開刀才能完全恢復，象魔力已於四月底回美國進行手術，手術後將回到台灣進行復健，並與球迷們約好恢復健康後於明年繼續為兄弟效力！
目前中信兄弟洋將陣容為：投手德保拉（José De Paula）、泰樂（Tyler Viza），以及捕手福來喜（Francisco Peña），期待金安的加入，幫助中信兄弟「安」心奪「金」！