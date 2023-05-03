10歲童突變「香腸嘴」還流膿！醫揪出元兇：嚴重恐致敗血症
10歲的小珍因為嘴唇周圍疼痛和流膿就醫，經過理學檢查發現，女童嘴唇腫脹，在鼻子和嘴巴周圍有金黃色的結痂和組織液滲出，診斷為「膿痂疹」，開立口服及外用抗生素治療，書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹主因是細菌感染，這些細菌雖然在健康的人身上並不會造成疾病，台灣由於氣候潮溼悶熱，細菌很有機會趁虛而入造成感染，尤其好發於兒童。
記者張志浩/綜合報導
蘇軏指出，膿痂疹通常是由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染所引起，這些細菌平時就存在於我們的生活環境及皮膚表層，在健康的人身上並不會造成疾病，但台灣氣候潮溼悶熱，細菌很容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降或是皮膚出現小傷口，細菌就會趁虛而入造成感染，此病好發於兒童，由於會經由接觸傳染，群體生活者或是衛生習慣不佳者易互相傳染。
蘇軏提及，膿痂疹的病灶常出現在臉部，患部可能會癢會痛，部分嘴唇會出現腫脹，主要的表現是在鼻子、嘴巴周圍觀察到金黃色的結痂，看起來有點像乾掉的蜂蜜黏在皮膚上。有些小孩會因為搔抓，而造成範圍擴散，在身體其他部位也出現型態類似的病灶。治療方面，主要以局部抗生素藥膏使用為主，感染情況較嚴重者可能會需要口服抗生素治療，病程一般在一個星期左右，及早治療通常不會留下疤痕。
預防上，蘇軏提醒，勤洗手、修剪指甲避免因搔抓造成皮膚受傷感染、皮膚傷口要做好清潔照護及避免接觸感染者等都很重要。此外，因過敏性鼻炎而常擤鼻涕的兒童，會因為反覆摩擦容易造成局部皮膚破損；本身有異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因為皮膚的完整性有缺損，都是較容易得到膿痂疹的族群，所以將自身本來的疾病控制好也是可以預防膿痂疹的發生。
蘇軏補充，嚴重的膿痂疹有可能會併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，最近天氣逐漸開始轉熱，要多注意清潔，避免搔抓，倘若出現疑似膿痂疹的病灶，應儘早就醫確定診斷並接受治療，以減少併發症的機率。