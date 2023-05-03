新住民藝文中心盛大開展　探索世界8大童話

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台中市政府民政局周副局長指出，國內新住民人數近60萬人，其中台中就有逾6萬1,700人，約10位新住民中就有1人在台中生活，隨著新住民人口增加，市府除致力規劃新住民相關照顧措施，也積極增進市民對新住民母國文化的了解與交流，全國首創新住民文化交流的園地，自103年起，每年都會在新住民藝文中心舉辦認識新住民文化、節慶、飲食、婚禮、傳統樂器及香料為主軸的常設展，盼新住民朋友感受到台中的熱情與友善，把台中當作自己的家鄉。
台中市政府民政局表示，新住民為台中市社會、經濟及文化等面向帶來多元城市風貌，隨著在台落地生根，並孕育許多新二代子女，而親子互動是聯繫家庭情感的重要橋梁，期盼透過故事展吸引親子共賞，增進親子間情感交流。這次展示內容包括格林童話系列、安徒生童話系列、伊索寓言系列、一千零一夜系列、中國民間故事系列、東南亞民間故事系列、東北亞民間故事系列及歐美童話故事系列等8大代表性故事系列，歡迎對各國童話故事有興趣的市民朋友前往參觀。
台中市政府民政局指出，八大系列童話故事主題特色，除介紹各系列童話故事背景及代表性故事外，也顛覆以往書籍閱讀方式，將提供電子書、有聲書連結，同時邀請新住民朋友協助錄製有聲書，現場還規劃「閱讀區」提供親子互動交流的友善環境；「時光廊道區」則不定期展示童話立體書及繪本書，添加趣味性；而「展場互動區」提供「小紅帽與大野狼」的故事背板，民眾可以在充滿童話趣味的背板前拍照，留下美好的回憶。新住民藝文中心開放時間為週二至週日(週一及國定假日休館)上午8時至12時、下午1時至5時，活動相關資訊可至台中市新住民資訊網查詢(https://pse.is/4wlzhv)。