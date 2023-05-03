郭台銘才說高雄缺電　鳳山今晚因台電設備故障停電1607戶

新住民藝文中心盛大開展　探索世界8大童話

▲中市新住民藝文中心盛大開展。（圖／台中市政府提供）
▲中市新住民藝文中心盛大開展。（圖／台中市政府提供）

記者賴正琳／綜合報導

世界各國童話擁有獨特的文化和傳說故事，歷經數百年傳承，讀起來依然耐人尋味，為促進多元文化交流，台中市政府即日起至113年3月底止，在南屯區豐樂雕塑公園內新住民藝文中心舉辦世界童話故事常設展，在4月29日舉辦開展茶會，台中市政府民政局副局長周瑺玫出席活動表示，這次故事展展出世界八大系列童話故事，帶領市民朋友探索各國童話獨特的故事背景，加深大家對不同文化的認識。當天活動出席人士有市議員吳佩芸、何文海、劉士州、民政局副局長周瑺玫、南屯區長林秋萬、各戶所主任及豐樂里長蔡奇洲均到場共襄盛舉；市議員朱暖英也派員到場致意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府民政局周副局長說明，童話故事中，神奇人物的刻劃、夢幻般的場景和引人入勝的情節，不論大小朋友都愛看，大家可以從故事背景中看到各地風土民情及人文特色，希望透過故事展讓市民朋友以輕鬆的方式了解各國獨有的文化背景，並藉此增進親子間的互動，向大眾傳達新住民是我們的一份子，期盼大家學會彼此學習、互相尊重，進而欣賞彼此的不同，尊重多元文化。

台中市政府民政局周副局長指出，國內新住民人數近60萬人，其中台中就有逾6萬1,700人，約10位新住民中就有1人在台中生活，隨著新住民人口增加，市府除致力規劃新住民相關照顧措施，也積極增進市民對新住民母國文化的了解與交流，全國首創新住民文化交流的園地，自103年起，每年都會在新住民藝文中心舉辦認識新住民文化、節慶、飲食、婚禮、傳統樂器及香料為主軸的常設展，盼新住民朋友感受到台中的熱情與友善，把台中當作自己的家鄉。

台中市政府民政局表示，新住民為台中市社會、經濟及文化等面向帶來多元城市風貌，隨著在台落地生根，並孕育許多新二代子女，而親子互動是聯繫家庭情感的重要橋梁，期盼透過故事展吸引親子共賞，增進親子間情感交流。這次展示內容包括格林童話系列、安徒生童話系列、伊索寓言系列、一千零一夜系列、中國民間故事系列、東南亞民間故事系列、東北亞民間故事系列及歐美童話故事系列等8大代表性故事系列，歡迎對各國童話故事有興趣的市民朋友前往參觀。

台中市政府民政局指出，八大系列童話故事主題特色，除介紹各系列童話故事背景及代表性故事外，也顛覆以往書籍閱讀方式，將提供電子書、有聲書連結，同時邀請新住民朋友協助錄製有聲書，現場還規劃「閱讀區」提供親子互動交流的友善環境；「時光廊道區」則不定期展示童話立體書及繪本書，添加趣味性；而「展場互動區」提供「小紅帽與大野狼」的故事背板，民眾可以在充滿童話趣味的背板前拍照，留下美好的回憶。新住民藝文中心開放時間為週二至週日(週一及國定假日休館)上午8時至12時、下午1時至5時，活動相關資訊可至台中市新住民資訊網查詢(https://pse.is/4wlzhv)。

台灣新住民交流座談會將巡迴　首場在台南

優良移工在台超過十年　受總統表揚

第五屆東南亞移工攝影徵件開跑　號召移工拍攝在台日常

台灣國際紀錄片影展巡迴到屏東　緬甸紀實漫畫曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀