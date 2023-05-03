GDP「保1」戰不好打？總經專家曝兩大關鍵因素

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經濟部長王美花日前於立法院經濟委員會坦言，雖然俄烏戰爭以及高通膨已發酵逾一年，但廠商仍在去化庫存中，上半年較為辛苦，加上中國大陸疫情解封後，經濟復甦情形不如預期，全球景氣仍陷低迷，目前第二季尚未看到反彈訊號。
有立委直言，經濟部去年還自信「保3」，如今台灣外銷衰退近二成，擔憂可能連「保2」都做不到，即將面臨「保1」戰，對此，吳大任表示，台灣今年全年GDP的確就連「保1」都有挑戰性。
他接續說道，第1季經濟衰退的情形超出預期，原本僅預期大概衰退1％多，沒想到一口氣下降超過3%，第二季情形恐怕也很難改善，美國5月預估仍會持續升息，全球的消費恐會持續下降，且歐美國家升息對消費的影響是累積性的，所以在升息停止，甚至要改成降息之前，台灣出口要好轉很難。
另外，去年台灣3至8月出口暢旺，每個月的金額都超過400億美元，這樣的高基期因素，使得出口在今年8月以前要變回正成長的難度非常高，目前只能盡量減少衰退。
吳大任指出，假設第一季跟第二季，也就是前半年平均衰退2%，那後半年的經濟成長率勢必要達到4%的水準，四季平均起來才能有1%，「下半年有可能一下子就變這麼好嗎？其實真的很困難。」其中的關鍵問題在於，升息對消費的影響具累積性、持續性，加上即使開始降息了，要讓消費成功上揚還需經歷一段時間落差。
他坦言，美國聯準會即便於第三季開始降息，消費逐漸恢復，但第三季以前的經濟情況可能都不會好，故今年不要說「保2」，就連「保1」的困難度都蠻高的。