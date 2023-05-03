模仿犯、人選之人掀台劇熱潮！立委籲電信業者打造T-content

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立委張廖萬堅指出，最近在Netflix熱播的台劇《模仿犯》、《人選之人－造浪者》都是讓人覺得不錯的題材，111年Netflix等OTT（線上串流影音平台），已經超過中華電MOD、無線電視，成為台灣第2大收視來源，而OTT專法（網際網路視聽服務法）草案有明定部分大型業者要負特別義務，投入我國自製節目達一定比例，台灣要求國外OTT要投資、卻不要求自己的業者？並提議，台灣大型電信業者要跟韓國學習，韓國3年投資119億台幣在內容產製上，中華電信僅投資1億元在台灣戲劇、電影上，看了很難過，盼政府提出機制、法令，要求或鼓勵電信業者投資台灣內容產業。
文化部長史哲表示，「台灣自己當然要投資自己的內容」，全球性OTT強勢，但也讓台灣內容多了進入全世界市場的機會與管道，台灣在地製作能透過全球性OTT，讓全世界看到台灣的軟實力，但反過來也讓本土通路「被打趴」。他強調，台灣收視群小，對於國際型OTT跟台灣關係，要衡量整個世界上經濟戰略產業的比重，若對國外OTT要求太嚴格，會沒有足夠籌碼商談，觀察韓國OTT不但投資自己內容，也強化本土佔有率、進軍國際市場，因此國家政策要思考，當課以國外OTT那麼重的責任時，也要衡量課以自己業者的差距。
立委黃國書指出，當文化部、文策院、公視成功投資《人選之人－造浪者》時，台灣國內的串流平台卻看不到，很多人是為了看這部劇才會加入Netflix會員，覺得當初在扶植影視產業中，沒有規劃到平台版權的部分，感到相當可惜。
史哲回應，每齣劇投資投資組合過程不同，若要打造全世界都覺得好看的台劇，製作成本就是要打國際盃，國內影音平台要優先上的話，在前期投資得有更高的支持。
立委范雲認為，台灣影視內容產業在OTT平台發展有3大困境，包括資金投入遠低於國際、OTT無本土內容比例保障、本土OTT平台資源分散難打內容產業團體戰。建議文化部建立相關機制，鼓勵平台業者（如中華電信等電信公司）提高對台灣內容產業的投資；透過法規或政策引導，讓OTT平台有本土影視內容比例的保障；文化部應協助各平台整合資源，以壯大本土影視內容產業。
史哲說，如何要求、規範電信業投資T-content很困難，事實上國家佔有絕大多數股權的電信業，恐怕必須在國家決策上，實施股權力量，政策可以透過資本力量實現，但是否必須透過資本力量來實施的政策，得先定義清楚。
史哲會後受訪表示，其實這次文創法，在投資抵減上，有把國家戰略產業放進條文裡，來做為衡諸是不是應該適用投資抵減。「這就表示說，至少我們在文創當中的主要影視音跟內容產業為主，已經被定位為一個國家戰略產業」。
史哲表示，這對文化領域來講是非常重大的宣示跟突破，表示國家應該形諸為政策，一方面應該是強化運算上獎補助的編列，國發基金也應該有更大幅度的投資，同時這個政策所能夠影響的國家資本也應該要發揮能量。
他說，韓國兩大OTT，一個背後是韓國最大的娛樂公司，幾乎就是代表韓國整體文化內容發展強項；第二個就是韓國的電信產業所帶頭，這個其實就是他所強調，國家資本所要發揮的力量，大家也會覺得電信龍頭應該要帶頭。他認為，這一波不論是Netflix藉韓國總統尹錫悅訪美之際，宣布將向韓國內容產業投資25億美元，或者是台劇《模仿犯》、《人選之人－造浪者》的熱潮，都是給台灣一記警鐘，必須儘快迎頭追上。