趕開趴肇事！台中毒駕男釀1死1傷 法院裁定30萬交保
台中市一名林姓男子（24歲），前（1）日下午疑似毒駕趕著跟傳播妹去開趴，但卻在行經大里區益民路時，高速撞上騎車的賴姓補習班老師（45歲），造成其傷重不治，至於後座的陳姓男童（10歲）則是左腳出現骨折，台中地檢署複訊後，昨（2）日向法院聲請羈押，最終地院裁定以30萬元交保，並限制住居。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，林男昨天下午3時許，駕車沿益民路狂飆，不料卻在155號門前遇到準備左轉返回安親班的賴女，林男幾乎0煞車便將對方撞飛，警消趕抵後，第一時間將賴女送往大里仁愛醫院，無奈還是宣告不治，至於後座的學生則是左腳骨折，目前仍在醫院救治中。
肇事發生後，警方發現林男神色慌張，且身上還攜帶10多萬現金，經搜索果然在車內查獲K毒15包、毒咖啡包44包，眼見無法瞞混過關，林男才向警方坦承，為了與傳播妹開趴，前一晚先花了10萬元買毒品，但沒想到卻在路途中發生車禍。
檢方昨天複訊後，認為林男罪嫌重大，有逃亡、勾串共犯證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押，案經審理，台中地院今天裁定林男30萬元交保，並限制住居。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995