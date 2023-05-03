猴痘再增12例本土！6萬人疫苗到貨時間曝　症狀、疫苗預約懶人包

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疾管署統計，截至5月1日共計完成2萬936人猴痘疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種82人及暴露前預防(PrEP)接種2萬854人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種2萬471人，第二階段猴痘疫苗將於5月中旬前完成接種。
另外，緊急增購之2萬瓶疫苗(約6萬人份)，預計於5月中旬到貨，疾管署本周將與各縣市衛生局開會討論，提供符合接種條件民眾及可接種第2劑疫苗之PrEP接種對象等，因地制宜的多元接種服務模式。
疾管署提醒，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，若出現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。《NOWnews今日新聞》也整理7大QA，快速搞懂猴痘症狀與疫苗接種須知。
📌Q1：猴痘是什麼?
A：猴痘是一種罕見傳染病，1958年由丹麥一所專門研究小兒麻痺的實驗室，從食蟹猴爆發的水皰病中發現，1970年剛果出現首例人類病例，此後平均每年發現上千病例，但極少出現在非洲外，本波疫情約2022年5月在英國開始傳播。
📌Q2：猴痘傳染途徑?
A：疾管署指出有「人傳人」及「人畜共通傳染」兩途徑，前者可以透過密切接觸確定個案的皮疹、瘡痂、體液造成人與人之間的傳染，例如經由親密接觸之性行為，或與猴痘患者進行擁抱、按摩和親吻，以及長時間的面對面接觸等。產婦若感染猴痘病毒，可經胎盤垂直傳染給胎兒，或於產程中因接觸而傳染。
後者「人畜共通傳染」，則為直接接觸感染動物的血液、體液、損傷的皮膚或黏膜而被感染。食用受感染的動物肉類也是一種危險因子。
📌Q3潛伏期有多長？會出現哪些症狀？
A：猴痘潛伏期約在3到21天。症狀包括身體現皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒、寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等。
症狀持續2至4周，大多數個案可於幾周內康復。兒童及免疫功能低下者尤其容易重症，併發症包括繼發性細菌感染、肺炎、敗血症等。
📌Q4.猴痘致死率有多高?
A：猴痘目前分為2個演化支，分別為剛果盆地支和西非支，前者致死率達10%，先前已有研究發指出會人傳人；後者致死率不足1%，但在2022年猴痘爆發後，才發現有人傳人情形。疾管署援國際文獻報告指出，2022年5月疫情開始至12月底，全球確認感染 Mpox的 8萬多病例中，約65人死亡，且絕大多數症狀輕微；以美國為例，約3萬名個案中，32名死亡個案(致死率為0.1%)。
📌Q5：誰需要接種猴痘疫苗？總共要打幾劑？
A：自我風險評估「近6個月內曾有高風險性行為」就可登記。高風險性行為指性病患者、多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等。猴痘疫苗完整接種須施打2劑，間隔須至少達4周以上，需要注意的是未滿18歲族群、具蟹足腫病史者，及嚴重免疫不全者，不適用皮內注射，應採皮下接種。
📌Q6：我曾和猴痘病患有密切接觸，多久要接種第一劑？
A：建議你在最後一次暴露後 4天內接種，以達最佳預防效果。若在暴露後 4至 14天內接種，則無法預防發病，僅可降低疾病嚴重程度；若高風險接觸者為嚴重免疫不全、孕婦、孩童等易併發重症對象，可諮詢專家並在最後一次暴露後 14 天內接種。但如已出現猴痘症狀，則不建議接種。
📌Q7：接種猴痘疫苗第一劑後，何時要打第二劑？
A：猴痘疫苗第一劑與第二劑接種間隔至少 28 天。建議依規定時程接種疫苗，以達最佳保護力。已完成第一劑疫苗接種者，請待衛生單位通知完成第二劑疫苗接種。