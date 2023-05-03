「幻想」同事犯姦殺案竟捅死他 吸安毒蟲判13年定讞
台中市吳姓男子因長期吸毒引發幻覺，前年幻想同住員工宿舍的賴姓同事姦殺女子，又懷疑對方要對自己不利，竟持牛排刀、鐵條殺害對方。最高法院依殺人罪將吳男判處13年定讞。
記者潘千詩／台北報導
檢方指控，吳男長期施用安毒引發物質使用障礙症、物質誘發的精神疾病；另外，吳男因不滿賴男的生活習慣，加上病症產生賴男犯下性侵、殺人的幻覺，又懷疑賴男要對自己不利，於2021年7月14日深夜11時許，聽到賴男在員工宿舍客廳喝酒喧嘩，一時氣憤回房間拿鐵條及牛排刀再返回客廳攻擊賴男，賴男出手阻擋吳男的鐵條攻擊，吳又趁隙拿出牛排刀猛刺賴男後背，見對方倒臥血泊沒有動靜，仍繼續用鐵條往賴男背部攻擊。賴送醫後，因大量血胸、肺部塌陷身亡。
法院審理時，吳男供稱，他很討厭強姦犯，懷疑賴有強姦別的女生，因平常有清冰箱的習慣，又有靈異體質，清完冰箱發現有一灘血，感應到賴男將強姦的女生殺害，再將屍體包一包丟到門外，且案發當天聽到賴對他叫囂，加上對賴積怨已久，臨時起意殺害賴。
一審依殺人罪判處14年6月，褫奪公權5年，二審認為，吳男長期用毒，誘發精神疾病，導致他辨識行為違法能力顯著減低，因不滿賴男的生活舉止，加上幻想賴男強姦殺人而殺害賴，改判13年，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴定讞。