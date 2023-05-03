腸病毒疫情上升！估下週進入流行期　今年「多型別流行」恐重覆或合併感染

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腸病毒3重症都不同型 「多型別流行」要注意什麼？疾病管制署5月2日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為伊科病毒21型併發重症，目前個案已出院返家休養。根據疾管署資料顯示，今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，8例腸病毒71型輕症個案。
其中，重症病例都屬於不同型別，分別為感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。羅一鈞指出，腸病毒今年是多型別流行的趨勢，提醒家長要注意，過去或這段時間有感染過的小朋友，在這一波多型別流行中，仍然有可能感染到其他型別。
家中孩童可能會有重覆感染或是多型別合併感染狀況。羅一鈞表示，雖然目前在重症還沒有看到有合併兩種型別感染的狀況，但還是提醒家長要特別注意。
而近期實驗室監測也顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加。疾管署呼籲，應提高警覺並注意腸病毒重症前兆病徵。
了解腸病毒症狀 注意重症前兆腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型等，3種型別輕症都大同小異，主要是以疱疹性咽峽炎、手足口病為主，有發燒、喉嚨痛、喉嚨破洞潰瘍、手腳出現水泡、紅疹等症狀，而嚴重則會有腦炎、腦膜炎、心肌炎、敗血症等情形。
依據疾管署監測資料顯示，上週（2023年4月23日至4月29日）國內腸病毒門急診就診計10,066人次，較前一週（7,988人次）上升26.0%，已接近流行閾值（11,000人次），且高於2017年以來同期。
疾管署指出，目前腸病毒疫情快速上升，接近流行閾值，預測下週就會超過流行閾值進入流行期，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。因此若有以下症狀，為重症前兆應盡速就醫，包括：
- 嗜睡
- 意識不清
- 活力不佳
- 手腳無力或麻痺
- 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
- 持續嘔吐
- 呼吸急促
- 心跳加快
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57694
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