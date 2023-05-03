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腸病毒疫情上升！估下週進入流行期　今年「多型別流行」恐重覆或合併感染

腸病毒疫情上升！估下週進入流行期　今年「多型別流行」恐重覆或合併感染
腸病毒疫情上升！估下週進入流行期　今年「多型別流行」恐重覆或合併感染

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】國內防疫措施雖然已進行多項鬆綁，但COVID-19疫情有緩升略增趨勢。此外，國內還有腸病毒、猴痘、流感病毒等在社區內傳播。尤其是腸病毒，疾管署副署長羅一鈞表示，最快下週會進入流行期，而且今年屬於多型別流行趨勢，家長須特別注意。

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腸病毒3重症都不同型　「多型別流行」要注意什麼？

疾病管制署5月2日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為伊科病毒21型併發重症，目前個案已出院返家休養。根據疾管署資料顯示，今年累計3例腸病毒感染併發重症病例，8例腸病毒71型輕症個案。

其中，重症病例都屬於不同型別，分別為感染腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型。羅一鈞指出，腸病毒今年是多型別流行的趨勢，提醒家長要注意，過去或這段時間有感染過的小朋友，在這一波多型別流行中，仍然有可能感染到其他型別。

家中孩童可能會有重覆感染或是多型別合併感染狀況。羅一鈞表示，雖然目前在重症還沒有看到有合併兩種型別感染的狀況，但還是提醒家長要特別注意。

而近期實驗室監測也顯示腸病毒71型、腸病毒D68、克沙奇A型等不同型別腸病毒於社區活動，疫情傳播風險增加。疾管署呼籲，應提高警覺並注意腸病毒重症前兆病徵。

了解腸病毒症狀　注意重症前兆

腸病毒D68型、克沙奇A6型及伊科病毒21型等，3種型別輕症都大同小異，主要是以疱疹性咽峽炎、手足口病為主，有發燒、喉嚨痛、喉嚨破洞潰瘍、手腳出現水泡、紅疹等症狀，而嚴重則會有腦炎、腦膜炎、心肌炎、敗血症等情形。

依據疾管署監測資料顯示，上週（2023年4月23日至4月29日）國內腸病毒門急診就診計10,066人次，較前一週（7,988人次）上升26.0%，已接近流行閾值（11,000人次），且高於2017年以來同期。

疾管署指出，目前腸病毒疫情快速上升，接近流行閾值，預測下週就會超過流行閾值進入流行期，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速。因此若有以下症狀，為重症前兆應盡速就醫，包括：

  • 嗜睡
  • 意識不清
  • 活力不佳
  • 手腳無力或麻痺
  • 肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）
  • 持續嘔吐
  • 呼吸急促
  • 心跳加快
疾管署呼籲，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，因應腸病毒流行季節到來，家有5歲以下嬰幼兒之家庭，應更加注意個人衛生、養成正確勤洗手的習慣，並時常消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，降低病毒傳播風險。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57694

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