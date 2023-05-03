愛心捐贈馬來西亞吉隆坡　台灣學校課外讀物

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李彥儀司長表示，很多書籍陪伴我們走過人生起伏，一本好書，往往會改變孩子的一生，透過閱讀對每個孩子都開啟了視野、豐富了生命，此次的捐書分享，帶動出更多的無限可能與價值；李司長代表教育部特別感謝湯蕙禎委員從中促成及無意捨協會的大愛，讓一本本書籍跨海送到吉隆坡台灣學校，透過傳遞與分享的過程，為海外台商子女帶來一份愛的閱讀禮物；尤其是湯委員的關懷及協會的善舉，不僅是對海外台校的支持，更是對海外公益事業的貢獻，未來期盼在大家支持下，政府與民間一起攜手協助海外台校發展更上一層樓，也繼續深化台灣與東南亞的交流及合作。
目前海外台灣學校已發展成為K-12完全教育體系，4校學生共2,532人，各校全面實施國內課程綱要及設備標準，與台灣教育完全接軌，教育部對於各校經費、師資教材上，更給予高度的支持與重視，例如提供每位台籍子弟每年新台幣1萬元學費補助、每校各班成績優異學生補助新台幣4至6仟元不等獎學金，家境清寒者另提供新台幣8仟元清寒助學金；在教學方面，協助商借優秀國內教師帶職帶薪赴海外服務；此外，教育部每年依據各校特色發展計畫及實際需求提供經費補助，協助改善教學設施，健全學校發展，政府對海外台校發展及其子女教育，有照顧責任與義務，教育部將持續輔導與支持，延伸我國教育在海外影響力，並使學生返國順利銜接就學。