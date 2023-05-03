成年禮金可5折看表演！文化部補助經費、推5萬個青年席次
文化成年禮金預計6月6日開始領取使用，18至21歲青年皆可領取1200點成年禮金，文化部長史哲今（3）日指出，除振興國片、加碼獨立書店購書點數外，還會補助經費給地方文化中心、表演藝術團隊，鼓勵其提供至少5折或以下的青年席次，吸引青年透過成年禮金看表演，初期規劃5萬個青年席次。
記者李琦瑋／台北報導
史哲表示，此次推出文化成年禮金，考量到最吸引青年的藝文活動仍為電影，因此有限制只能看國片，以此振興國片，也加碼獨立書店購書點數2點加贈1點，讓獨立書店相當振奮，對於青年較少接觸的表演，則透過跟兩廳院、各縣市政府文化中心合作，給予經費支持表演團隊，推出青年席次，給予青年至少5折或以下的購票優惠，吸引青年看表演。
史哲說，對青年來說，看表演藝術最大的障礙仍是票價，文化部透過補助經費、給予票價優惠，對於成年禮金進入表演藝術有比較大的誘因，初期以5萬個青年席次為目標；雖然這是自願性、有經費挹注，並非每個場次都有，仍希望盡量普遍化，「這是我們面對表演藝術重要的措施」。
史哲說，青年席次是以使用成年禮金所產生的優惠，因此提供給18至21歲使用成年禮金者；補助經費是給文化中心與團隊，讓他們自行來申請，才會願意降低票價；文化部透過多管齊下，有些藝文產業擴大點數、有些是戲院號召年輕人進場、表演團隊則由文化部補貼經費，鼓勵其推出青年席次，以吸引成年禮金的使用，「不然對表演藝術團隊來說，它會覺得在各領域中比較辛苦」。