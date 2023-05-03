台劇《人選之人》遭中國屏蔽　分析：凸顯兩岸統一難

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他說，上述種種對專制政權而言，這是多麼麻煩多麼大的限制！官老爺要向草民慰問？為什麼？因為權力不敵民主選舉，因為在民情監督之下，權力變得渺小。
曾志豪表示，劇中女主角因推撞民眾遭罵暴力議員而落選，若在中國，推又如何？搶錄音筆也是等閒！誰敢多管閒事？誰敢逼老子道歉？反正職位不是選舉產生，反正權力來源不是來自選民，權力毋須向民眾低頭。
他說，這就是專制和民主的分別，也是為何許多人鍾愛專制的方便！
曾志豪表示，而中國豆瓣網談論這齣電視劇的評論被下嫁，更凸顯兩岸的分別，這也是為何兩岸不能統一的關鍵，因台灣已經可以拍選舉劇集，中共還只能屏蔽。
他說，台灣人已經進化到調侃候選人的競選謊言，中國人民還是只能聽領導人的重要講話，選票都摸不著一片紙邊。
針對香港政府公布直選議席數驟減的區議會改革方案，曾志豪指出，香港和台灣本來是並駕齊驅的選舉競爭者，每屆台灣的立委與總統選舉，香港的政治人物都會組團觀摩學習。
他說，那時的香港人至少可以期盼：「總有一天，我們會像台灣人一樣，有自己的選票選出自己的總統。」誰知當台灣的政黨輪替愈見成熟，香港突然發覺自己不進則退，大開歷史倒車，公民快要變成百姓了。
曾志豪表示，2019年區議會選舉，因為反送中運動，許多港人藉選舉表達對警暴的不滿，泛民派取得近9成席次，許多建制派保皇黨議員紛紛落選，震撼北京當局。
他說，專制政權最不能容忍有人與他共享甚至爭奪權力，區議會「落入敵人之手」，那共產黨就要重新掌握。
曾志豪指出，台灣人的思維是選舉落敗從選舉羸回，共產黨不是，選舉失利就改變遊戲規則，絕不允許對手再贏，於是層層關卡，審查資格，絕不許不喜歡和不忠誠的人選參選，以保證自己不會輸。（編輯：曹宇帆）1120503