女明星就愛籃球員？小嫻、何守正分得最八卦 這對婚姻邁入第18年
籃球員就愛女明星？放眼台灣演藝圈，不少女藝人和運動員交往甚至步入禮堂，即便不是每對都有好結果，范瑋琪（范范）、陳建州（黑人）和嚴立婷、張智峰都是恩愛夫妻，錢韋杉與邱宗志的婚姻更邁入第18年，也有像小嫻、何守正及白歆惠、毛加恩有緣無分的例子。
記者楊穎軒／綜合報導
范瑋琪和前籃球員、P. LEAGUE+執行長陳建州愛情長跑10年，黑人2010年在NBA球賽上向范范求婚成功，婚後兩人育有一對雙胞胎兒子，夫妻倆攜手走過風風雨雨，5月底就要慶祝結婚12週年，「黑白配」蔚為佳話；嚴立婷2010年6月嫁給前職籃球星、中原大學籃球隊總教練張智峰，至今育有1子1女，兩人曾上節目分享家庭生活，平時忙於工作與家庭的她，曾公開稱讚帶小孩有一套的老公是神隊友，夫妻感情歷久彌新。
錢韋杉父親為前裕隆隊總教練錢一飛，弟弟現為T1聯盟台鋼獵鷹隊總經理錢韋成，她20歲和前籃球國手邱宗志一見鍾情，小倆口交往11年，2005年低調在拉斯維加斯結為連理，錢韋杉婚後誕下兩個兒子，為了照顧家庭決定離開螢光幕，如今定居美國的她，經常在粉專分享和孩子互動，偶爾PO出和老公閃照，褪去女星光環的生活幸福美滿。
小嫻當年先後和庹宗康、歐漢聲（歐弟）分手，接著不避諱現身球場為小2歲前職籃球星何守正加油，後來雙方認愛，2012年修成正果，怎料，2018年7月，小嫻和何守正面色鐵青到戶政事務所簽字離婚，外界開始猜測導火線是小嫻天生無子宮，不能生育，夫妻赴美求子未果，加上婆媳不睦、宗教信仰不同等原因。
白歆惠23歲透過朋友牽線，與前籃球球星、P.LEAGUE+新北國王總經理毛加恩相識，兩人相戀7年，交往期間分分合合，2011年傳出男方和友人、亞美集團千金王予柔過從甚密，讓白歆惠終於心碎提分手，一度因為情傷暴瘦5公斤，不過現在兩人都另組家庭，婚姻非常幸福。