就在今天！NCC排審鏡電視案　申設後三大疑雲仍未解

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結果不到兩個月，鏡電視內部管理便出現大問題，短短一個月期間，就換了4位董事長。去年3月，時任董事長陳建平被鏡電視董事會以「干預新聞自由」為由解職，改派李永豐接任，當時立院在野立委對於鏡電視的顧問及人事費用未與鏡週刊切割提出質疑，而李永豐上任僅11天，因壓力過大請辭，董事會再選出楊雅喆任董事長。
同月，陳建平發布聲明表示，他任職期間發現「若干不合常規之交易」，部分董事以「干涉新聞自由」將他解職，他很遺憾，陳建平認為有各種複雜勢力積極介入鏡電視，與當初邀他擔任董事長的初衷有違，宣布退出鏡電視董事會。29日，鏡電視宣布，由前中華電信董事長鄭優接任董事長。
同年9月，民眾黨立法院黨團舉辦記者會，公布鏡電視取得新聞台頻道執照前，內部會議商討對策的完整錄音檔。內容提到，原本鏡電視2021年底補件給NCC後，有信心迅速拿到執照，但同時NCC卻收到鏡電視的檢舉，因此商討回應對策，希望說服NCC，拚在農曆年前通過執照。
該月，立法院施政總質詢時，立委陳椒華播放鏡電視創辦人裴偉於股東會上的錄音檔，質疑府院高層介入鏡電視執照審查。時任行政院院長蘇貞昌則否認介入審查，且無法確認錄音檔中是否為裴偉的聲音。
隔日，裴偉發表聲明表示，鏡電視不只未受NCC特殊禮遇，還耗時26個月、附加最嚴格附款，申請新聞頻道比其他業者更為艱辛，完全未有「通天本領可以施壓總統府、行政院」等情事，整起事件鏡電視才是真正的受害者。
而陳建平10月24日回覆NCC於12日第1036次委員會議相關事證，副主委翁柏宗表示，其內容提到自己的部分「絕無此事」，但實際內容無法透露，不過已經提告，未來鏡電視申請負責人、公司章程、實收資本額變更暨換發執照續行討論案也會迴避。
鏡電視爭議持續一年多，董事大規模更迭，NCC要求股東到場說明了解股權、資金的狀況，但出席狀況又不理想，NCC主委陳耀祥甚至幫其緩頰「是NCC給鏡電視的通知時間太短」，而針對股東爭議、洩密問題，陳耀祥則丟球給政風室調查。
今（2023）年3月，陳耀祥遭士林地檢署列「他」字案被告，將以瀆職罪被告調查，現已轉給台北地檢署。陳耀祥強調，自己是清白的，因此沒有辭職的問題，未來也不會迴避審查。國民黨團總召曾銘宗日前批評，僅有4.8%民調支持陳耀祥續任，陳應下台負責。
NCC今日預計審查鏡電視上架、凱擘等集團頻道、董監事變更案，最快下午就能知曉結果，然而鏡電視風波持續，未來恐怕還會延燒。