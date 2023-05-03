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郭台銘喊「每縣市設核電廠」藍避答　民進黨斥離譜、籲侯友宜表態

▲郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，近來發言頻頻引發爭論。（圖／資料照）
▲郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，近來發言頻頻引發爭論。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

鴻海創辦人郭台銘爭取代表國民黨參選2024總統，1日才口出狂言稱「半屏山設核電站」引發軒然大波，後續雖向高雄市民道歉，但再提到「是不是每個縣市都去找安全的核融合電廠」，再度引發輿論論戰，國民黨籍地方首長也多半避答。民進黨發言人張志豪今（3）日痛批，公眾人物要有更大的社會責任，參選人的言論主張不能失序且毫無理智，請國民黨出面約束，也請同樣有意參選總統的新北市長侯友宜對核電立場清楚表態，尤其對核四的立場更不能退縮。

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▲侯友宜致電警察局長跨海指揮，下令其親自帶隊掃黑，林俊憲諷刺影片實在是太過詭異。（圖／新北市政府提供）
▲民進黨呼籲侯友宜應針對核能立場表態。（圖／新北市政府提供）
針對郭台銘昨天發言，被認為是要提出「一縣市一小型核電廠」的主張，佔多數的國民黨籍地方首長多半避答。台北市長蔣萬安稱不便評論；桃園市長張善政稱改天再聊；宜蘭縣長林姿妙、彰化縣長王惠美則稱尊重。

對此，張志豪表示，民進黨的黨公職，尤其各縣市民代對於郭台銘的荒謬言論都感到非常憂心且憤怒，因為再怎麼拚國民黨總統初選，公眾人物要有更大的社會責任，參選人的言論主張不能失序且毫無理智，請國民黨出面約束，也請侯友宜對核電立場清楚表態，尤其對核四的立場更不能退縮。

張志豪表示，郭台銘連日來的荒謬言論已引起社會不安及恐慌，包括「高雄半屏山蓋核電廠」、「8萬機器人對打」、「不用議會監督我自己會監督」及「我當總統共機不繞台」、「不用核電就得肺癌」等，為了拚聲量救民調，連國人的生命財產安全皆可拋，令人遺憾。

尤其「一縣市一小型核電廠」核能主張，更是離譜，請國民黨縣市長立即表態，包括新北市長侯友宜、蔣萬安、張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、林姿妙等人，清楚表態是否認同郭台銘的主張，因為國人需要知道清楚的答案，沒有絲毫迴避的空間。

張志豪強調，民進黨政府「非核家園」的目標確立了綠能發展的藍圖，在穩定供電的前提下逐步推動能源轉型。郭台銘隨口針對能源政策發言，極有可能誤導國人正確的認知，也在競爭國民黨總統初選的侯友宜更應該表態，是否跟郭台銘一樣主張核電？郭台銘主張有條件重啟核四，侯友宜同意嗎？

張志豪重申，為了社會的安定和諧，請國民黨約束總統可能參選人的離譜言行，實質理性的聚焦討論可行政策，而非一味的為了個人政治利益，提出扭曲背離事實且荒謬的主張，造成人民不必要的恐慌及不安。

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